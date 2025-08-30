Your browser does not support the video tag.

ينشر موقع العهد الإخباري مواقف مهمة للشهيد المجاهد؛ رئيس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي الذي استشهد مؤخرًا في عدوان صهيوني غادر.



وعبّر الشهيد الرهوي عن اعتزازه وتقديره العميق لسيد شهداء الأمة؛ الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين، واصفًا إياهما بالقائدين العظيمين والرمزين الخالدَين في تاريخ المقاومة الإسلامية، وقال: "هؤلاء رموز تمثل الحرية والاستقلال ونصرة الحق "، وأضاف: "الشهيد السيد نصر الله شهيد الأمة وشهيد الإسلام والإنسانية"، وتابع: "شهيدنا وسيدنا صدق بوعده وأوفى لشعبه وللأمة الإسلامية في الاستمرار في نهج المقاومة على طريق سيد شهداء المقاومة؛ السيد عباس الموسوي".

وفي تعليق له على قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بسلاح المقاومة، استنكر وأدان الشهيد الرهوي بشدة هذا القرار.

