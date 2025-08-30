أصدر "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" بيانًا نعى فيه عددًا من قادة اليمن الذين استشهدوا في غارة صهيونية غادرة، واصفًا إياهم بأنهم "قامات شامخة في النضال" قدّموا حياتهم في سبيل قضايا الأمة والدفاع عن كرامتها.

وتقدّم اللقاء في بيانه بالعزاء إلى قيادة الجمهورية اليمنية وشعبها، وإلى قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، مؤكدًا أنّ "رحيل القادة الشهداء يمثّل خسارة فادحة، غير أنّ عزاء الأمة أنّهم "أحياء عند ربهم يرزقون".

وأكد البيان أنّ "دماء القادة الذين استشهدوا "لن تذهب سدى"، بل ستكون وقودًا لتعزيز نهج المقاومة حتّى تحقيق النصر الكامل، مشددًا على أنّ استشهادهم سيبقى حافزًا لمواصلة مسيرة التضحية والفداء".

واختتم "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" بيانه بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، ولذويهم وللشعب اليمني بالصبر والسلوان، قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

