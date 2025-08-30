خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حزب الله يعزي بشهداء الحكومة اليمنية: دماؤهم ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني

عربي ودولي

لقاء المعارضة في الجزيرة العربية ينعى شهداء الحكومة اليمنية: قامات شامخة في النضال
عربي ودولي

لقاء المعارضة في الجزيرة العربية ينعى شهداء الحكومة اليمنية: قامات شامخة في النضال

2025-08-30 20:06
53

أصدر "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" بيانًا نعى فيه عددًا من قادة اليمن الذين استشهدوا في غارة صهيونية غادرة، واصفًا إياهم بأنهم "قامات شامخة في النضال" قدّموا حياتهم في سبيل قضايا الأمة والدفاع عن كرامتها.

وتقدّم اللقاء في بيانه بالعزاء إلى قيادة الجمهورية اليمنية وشعبها، وإلى قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، مؤكدًا أنّ "رحيل القادة الشهداء يمثّل خسارة فادحة، غير أنّ عزاء الأمة أنّهم "أحياء عند ربهم يرزقون".

وأكد البيان أنّ "دماء القادة الذين استشهدوا "لن تذهب سدى"، بل ستكون وقودًا لتعزيز نهج المقاومة حتّى تحقيق النصر الكامل، مشددًا على أنّ استشهادهم سيبقى حافزًا لمواصلة مسيرة التضحية والفداء".

واختتم "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" بيانه بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، ولذويهم وللشعب اليمني بالصبر والسلوان، قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني اليمن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية
إقرأ المزيد
المزيد
ردود واسعة على اغتيال رئيس وزراء اليمن: جريمة صهيونية لن تكسر إرادة المقاومة
ردود واسعة على اغتيال رئيس وزراء اليمن: جريمة صهيونية لن تكسر إرادة المقاومة
عربي ودولي منذ ساعتين
المشاط ينعى الشهيد الرهوي ورفاقه: العدو الصهيوني بانتظاره أيّام سوداوية
المشاط ينعى الشهيد الرهوي ورفاقه: العدو الصهيوني بانتظاره أيّام سوداوية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
لقاء المعارضة في الجزيرة العربية ينعى شهداء الحكومة اليمنية: قامات شامخة في النضال
لقاء المعارضة في الجزيرة العربية ينعى شهداء الحكومة اليمنية: قامات شامخة في النضال
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيديو| الشهيد الرهوي يتحدث عن سيد شهداء الأمة
فيديو| الشهيد الرهوي يتحدث عن سيد شهداء الأمة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
المجموعة اللبنانية للإعلام تعزّي باستشهاد الرهوي ورفاقه: عدوان تخطى كل الحدود
المجموعة اللبنانية للإعلام تعزّي باستشهاد الرهوي ورفاقه: عدوان تخطى كل الحدود
لبنان منذ ساعة
ردود واسعة على اغتيال رئيس وزراء اليمن: جريمة صهيونية لن تكسر إرادة المقاومة
ردود واسعة على اغتيال رئيس وزراء اليمن: جريمة صهيونية لن تكسر إرادة المقاومة
عربي ودولي منذ ساعتين
المشاط ينعى الشهيد الرهوي ورفاقه: العدو الصهيوني بانتظاره أيّام سوداوية
المشاط ينعى الشهيد الرهوي ورفاقه: العدو الصهيوني بانتظاره أيّام سوداوية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حزب الله يعزي بشهداء الحكومة اليمنية: دماؤهم ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني
حزب الله يعزي بشهداء الحكومة اليمنية: دماؤهم ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة