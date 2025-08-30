خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يعزي بشهداء الحكومة اليمنية: دماؤهم ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني
حزب الله يعزي بشهداء الحكومة اليمنية: دماؤهم ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني

2025-08-30 20:13
حزب الله: هذا العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا وثباتًا
أصدر حزب الله البيان التالي:

يتقدّم حزب الله بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب اليمني الشقيق، وقيادته المجاهدة، وفي طليعتها القائد ‏السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، باستشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي ‏مع كوكبة من الوزراء، جراء عدوان صهيوني غادر وجبان استهدف اجتماعًا مدنيًا رسميًا للحكومة اليمنية في ‏العاصمة صنعاء. ‏

إنّ هذا العدوان الهمجي ليس إلا جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيوني الممتد من غزّة ولبنان وسورية ‏واليمن وإيران، والملطخ بدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزّل، وهو يكشف طبيعة هذا العدوّ الذي ‏يرتكب أفظع الجرائم في التاريخ، ويمارس الإبادة الجماعية ويُجوّع شعبًا كاملًا أمام مرأى العالم كله. ‏

إن حضور اليمن الثابت والقوي في ميدان النصرة لفلسطين هو النموذج الأصدق والأوفى في الصبر والصمود ‏رغم العدوان والحصار الذي يتكبده، وهو شرفٌ وعزّة له أن يقدم التضحيات الجسيمة في سبيل إسناد غزّة وكسر ‏الحصار عنها، في وقت يسكت العالم بأسره ويقف متفرجًا عاجزًا عن تقديم أي معونة أو موقف أمام هول ‏المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وإنّنا على يقين بأن هذا العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا وثباتًا، ‏ولن يثني قيادته الشجاعة عن موقفها الأصيل في الاستمرار في إسناد غزّة ونصرة شعبها المقاوم. إن دماء هؤلاء ‏القادة الشهداء الأبرار ستكون وبالًا على الكيان الصهيوني وعنوانًا للصمود والمقاومة.‏

