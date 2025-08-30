تقدّمَت المجموعة اللبنانية للإعلام، قناة المنار وإذاعة النور، بأسمى "آيات التبريك والعزاء إلى قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى الشعب اليمني العزيز، بمناسبة استشهاد مجموعة من المسؤولين الحكوميين، على رأسهم رئيس الحكومة؛ الأخ المجاهد أحمد غالب الرهوي، ومن بينهم وزير الإعلام؛ الشهيد السيد هاشم أحمد شرف الدين الذي كانت قناة المنار قد تشرفت بعمله مراسلًا ومديرًا لمكتبها في اليمن لفترة من الزمن قبل تقلُّده مهامه الحكومية".

وأدانت المجموعة في بيان "هذا العدوان الصهيوني السافر والغاشم الذي استهدف رئاسة الحكومة اليمنية خلال اجتماع مجموعة من وزرائها مع رئيس الحكومة"، واصفة بأنه "عدوان تخطى كل الحدود والمواثيق والأعراف الدولية، ضاربًا بعرض الحائط الحصانات الحكومية، وهذا دأب هذا العدو المتغطرس المؤيَّد بشكل كامل من الإدارة الأميركية".

وختمت بيانها بالقول: "الرحمة للشهداء الأبرار، وتقبّلهم الله في أعلى عليِّين، وربط على قلوب أهل اليمن الأعزاء بالصبر والصمود والمواجهة، وقد أثبتوا في مناصرتهم لغزة بأنهم خير نصير للملهوفين والمضطهدين، في وقت عزّ فيه الناصر، ولو من أولي القربى".

