موقع العهد الاخباري

في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه.. كلمة متلفزة للرئيس برّي اليوم
في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه.. كلمة متلفزة للرئيس برّي اليوم

2025-08-31 08:36
64

تحلّ اليوم الذكرى السابعة والأربعون لتغييب إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين فُقد أثرهم في ليبيا عام 1978 في جريمة لا تزال طيّ التعتيم والتواطؤ.

وبهذه المناسبة، يُوجّه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي كلمة متلفزة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد، يُتوقّع أن يتناول فيها معاني الذكرى وتطورات المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا.

ليبيا الامام موسى الصدر نبيه بري
مشاركة