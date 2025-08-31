خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 

عربي ودولي

بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي
عربي ودولي

بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي

2025-08-31 08:58
52

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية، في زيارة رسمية للبلاد، تستمر حتّى 3 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطوّرات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط، وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.
 
الرئيس الروسي سيشارك أيضًا في فعاليات إحياء الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في العاصمة بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.

وسيحضر الرئيس الروسي كذلك قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية.

كذلك، وعلى هامش القمة، من المرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إضافة إلى قادة آخرين، بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وعشية زيارته بكين، أشاد الرئيس الروسي بشي جين بينغ، واصفًا إياه بـ"القائد الحقيقي"، مؤكدًا أنّ وجوده على رأس الصين يمثّل أهمية قصوى وسط تحوّلات كبرى في النظام الدولي.

الكلمات المفتاحية
روسيا الصين فلاديمير بوتين شي جين بينغ شنغهاي
إقرأ المزيد
المزيد
استطلاع: 60% من الجيل الأميركي الجديد يفضّل حماس على
استطلاع: 60% من الجيل الأميركي الجديد يفضّل حماس على "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
عربي ودولي منذ ساعتين
الصحف الإيرانية تركز على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط جاهزية طهران لأي عدوان
الصحف الإيرانية تركز على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط جاهزية طهران لأي عدوان
عربي ودولي منذ 5 ساعات
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
إيران منذ ساعة
بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي
بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي
عربي ودولي منذ 6 ساعات
هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك
هيئة الأركان الروسية: تحرير آلاف الكيلومترات وتقدّم ميداني واسع في لوغانسك ودونيتسك
عربي ودولي منذ 23 ساعة
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
الصحف الإيرانية في أسبوع: المفاوضات النووية.. قمة ألاسكا وإفشال الحرب الصهيونية  
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة