أعرب عدد كبير من البريطانيين عن عدم رغبتهم في القتال دفاعًا عن وطنهم في حال أي هجوم يتعرّض له.

وفي التفاصيل، أظهرت نتائج دراسة أجرتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن نحو ثلثي البريطانيين "لن يقاتلوا دفاعًا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم".

وعبّر 64% من البريطانيين عن رفضهم القتال تحت أي ظرف، حتّى لو واجهت بلادهم الحرب.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الإحجام عن القتال لا يقتصر على فئة عمرية محدّدة، بل ينطوي على مختلف الفئات، بما في ذلك الشباب.

وأشار 52% من المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، و51% ممن تراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، إلى أنهم لا يبدون استعدادًا للانخراط في أي مواجهة عسكرية.

كما أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "يوجوف" يوم الخميس، أنّ 82% من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة في حالة يرثى لها، مع توقع 60% أن تسوء الأمور في العام المقبل.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن خمس القوات المسلحة النظامية البريطانية لا يمكن الاعتماد عليها في الحروب بسبب ظروف صحية تعيق مشاركتهم في المهمات القتالية، لأنّ أكثر من 10 آلاف بحار وجندي وطيار بريطاني لا يمكنهم المشاركة في الحرب لعدم لياقتهم الطبية.

