خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الحاج حسن: الحكومة ارتكبت خطايا دستورية وتبنّت ورقة أميركية بعد انتقادات

عربي ودولي

دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
عربي ودولي

دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 

2025-08-31 09:13
52

أعرب عدد كبير من البريطانيين عن عدم رغبتهم في القتال دفاعًا عن وطنهم في حال أي هجوم يتعرّض له.

وفي التفاصيل، أظهرت نتائج دراسة أجرتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن نحو ثلثي البريطانيين "لن يقاتلوا دفاعًا عن وطنهم في حال تعرض المملكة المتحدة لهجوم".

وعبّر 64% من البريطانيين عن رفضهم القتال تحت أي ظرف، حتّى لو واجهت بلادهم الحرب.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الإحجام عن القتال لا يقتصر على فئة عمرية محدّدة، بل ينطوي على مختلف الفئات، بما في ذلك الشباب.

وأشار 52% من المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، و51% ممن تراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، إلى أنهم لا يبدون استعدادًا للانخراط في أي مواجهة عسكرية.

كما أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "يوجوف" يوم الخميس، أنّ 82% من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة في حالة يرثى لها، مع توقع 60% أن تسوء الأمور في العام المقبل.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن خمس القوات المسلحة النظامية البريطانية لا يمكن الاعتماد عليها في الحروب بسبب ظروف صحية تعيق مشاركتهم في المهمات القتالية، لأنّ أكثر من 10 آلاف بحار وجندي وطيار بريطاني لا يمكنهم المشاركة في الحرب لعدم لياقتهم الطبية.

الكلمات المفتاحية
بريطانيا
إقرأ المزيد
المزيد
استطلاع: 60% من الجيل الأميركي الجديد يفضّل حماس على
استطلاع: 60% من الجيل الأميركي الجديد يفضّل حماس على "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
عربي ودولي منذ ساعتين
الصحف الإيرانية تركز على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط جاهزية طهران لأي عدوان
الصحف الإيرانية تركز على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط جاهزية طهران لأي عدوان
عربي ودولي منذ 5 ساعات
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
دراسة: غالبية البريطانيين يرفضون القتال دفاعًا عن وطنهم في حال تعرضه لهجوم 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
في العراق.. لندن تسير وراء واشنطن
في العراق.. لندن تسير وراء واشنطن
مقالات منذ 4 أيام
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
غريب آبادي: على الترويكا الأوروبية ومجلس الأمن فسح المجال للدبلوماسية
إيران منذ 4 أيام
تظاهرة أمام سفارة العدو في لندن رفضًا لجريمة التجويع في غزة 
تظاهرة أمام سفارة العدو في لندن رفضًا لجريمة التجويع في غزة 
عربي ودولي 2025-08-23
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة