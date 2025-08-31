صعّد العدوّ الصهيوني اعتداءاته الجوية على الجنوب اللبناني، مستهدفًا فجر اليوم الأحد مرتفعات علي الطاهر والدبشة، وأطراف النبطية الفوقا وكفر تبنيت، عبر سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية متتالية.

وشهدت جبال "علي الطاهر" تحديدًا، قصفًا مكثفًا تخلّله تنفيذ عدّة غارات متتالية في وقت قصير، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في الأجواء.

وتسبّبت الغارات الصهيونية بأضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطّم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلًا عن تصدعات فيها.

كما أقفلت طريق كفر تبنيت - الخردلي بالأحجار والردميات الناتجة عن عصف الغارات الجوية، وعملت لاحقًا دورية من الجيش على فتحها بالتعاون مع بلدية كفزتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.

واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر بسبب الغارات وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرته وإخماده.

هذا؛ ونفّذت مسيّرة صهيونية غارة استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب، فجر الأحد، دون وقوع إصابات.

هذه الاعتداءات تأتي استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المتواصلة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي لم تلتزم به "إسرائيل". ويُذكر أن مواطنًا لبنانيًا استُشهد قبل يومين في بلدة صير الغربية إثر غارة استهدفت سيارته.

