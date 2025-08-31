خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ الخطيب: متمسّكون بالسلاح لإفشال تقسيم لبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه 

لبنان

غارات عنيفة على الجنوب.. العدو يصعّد في النبطية ويواصل انتهاك السيادة اللبنانية
لبنان

غارات عنيفة على الجنوب.. العدو يصعّد في النبطية ويواصل انتهاك السيادة اللبنانية

2025-08-31 09:30
الاحتلال يصعّد في النبطية وعيتا الشعب ويواصل انتهاك السيادة اللبنانية
88

صعّد العدوّ الصهيوني اعتداءاته الجوية على الجنوب اللبناني، مستهدفًا فجر اليوم الأحد مرتفعات علي الطاهر والدبشة، وأطراف النبطية الفوقا وكفر تبنيت، عبر سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية متتالية.

وشهدت جبال "علي الطاهر" تحديدًا، قصفًا مكثفًا تخلّله تنفيذ عدّة غارات متتالية في وقت قصير، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية" في الأجواء.

وتسبّبت الغارات الصهيونية بأضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطّم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلًا عن تصدعات فيها.

كما أقفلت طريق كفر تبنيت - الخردلي بالأحجار والردميات الناتجة عن عصف الغارات الجوية، وعملت لاحقًا دورية من الجيش على فتحها بالتعاون مع بلدية كفزتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.

واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر بسبب الغارات وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرته وإخماده.

هذا؛ ونفّذت مسيّرة صهيونية غارة استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب، فجر الأحد، دون وقوع إصابات.

هذه الاعتداءات تأتي استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المتواصلة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي لم تلتزم به "إسرائيل". ويُذكر أن مواطنًا لبنانيًا استُشهد قبل يومين في بلدة صير الغربية إثر غارة استهدفت سيارته.

الكلمات المفتاحية
النبطية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
سحمر تُحيي الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر بمسيرة كشفية وشعبية
سحمر تُحيي الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر بمسيرة كشفية وشعبية
لبنان منذ 3 ساعات
الشيخ قاسم يُبرق معزّيًا السيد الحوثي: اغتيال الوزراء اليمنيين جريمة تكشف إفلاس العدو
الشيخ قاسم يُبرق معزّيًا السيد الحوثي: اغتيال الوزراء اليمنيين جريمة تكشف إفلاس العدو
لبنان منذ 4 ساعات
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ الخطيب: متمسّكون بالسلاح لإفشال تقسيم لبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه 
الشيخ الخطيب: متمسّكون بالسلاح لإفشال تقسيم لبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه 
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عباس عطوي لموقع
عباس عطوي لموقع "العهد": مستمرون رغم التضحيات
خاص العهد منذ ساعتين
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟
لبنان منذ 4 ساعات
غارات عنيفة على الجنوب.. العدو يصعّد في النبطية ويواصل انتهاك السيادة اللبنانية
غارات عنيفة على الجنوب.. العدو يصعّد في النبطية ويواصل انتهاك السيادة اللبنانية
لبنان منذ 6 ساعات
الجيش وإقليم الخروب ودّعا الشهيد النقيب محمد إسماعيل
الجيش وإقليم الخروب ودّعا الشهيد النقيب محمد إسماعيل
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة