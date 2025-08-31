خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟
قبيسي لبعض السياسيين: أليس معيبًا استقبالكم من يُملي شروطًا ويهدد لبنان باسم العدو؟

2025-08-31 10:54
قال العضو في كتلة التنمية والتحرير، النائب هاني قبيسي: "نحن نعي تمامًا بأنّنا نفاوض الأعداء، وبأنّهم ليسوا وسطاء، لأنّهم يدعمون العدو الصهيوني بشكل كامل".

وأسف النائب قبيسي، في كلمة خلال رعايته احتفالًا أقامته حركة أمل في بلدة كفرصير لتخريج الطلاب المتفوّقين، لأنّ "بعض الساسة اللبنانيين يستقبلون هؤلاء بحفلات وجلسات يرحّبون بهم وهم من يهدّد شركاءهم في الوطن".

وخاطب من يستقبلون الموفدين الأميركيين بالقول: "اخجلوا قليلًا واحترموا دماء الشهداء. أوقفوا تلك الاستقبلات، فأنتم كالحكومة اللبنانية التي قدَّمت كل شيء قبل أنْ تحصل على شيء. أنتم تستقبلون مفاوضين يتحدّثون بلسان الصهاينة أكثر ممّا يتحدّثون باسم دولهم، ولا تهتمّون لكل ما يجري في الجنوب وللشهداء الذين يرتقون كل يوم جراء الغدر الصهيوني".
 
وسأل: "أين هو الشعور الوطني الذي تتحدّثون عنه؟ أليس هذا فعل معيب أنْ تستقبلوا من يُملِي شروطًا ويطلق تهديدات باسم العدو لهذا البلد والمقاومة للجيش والدولة وللحكومة؟". 

واستدرك بالقول: "برغم كل هذا المشهد سنبقى من دعاة العيش المشترك وسنبقى من دعاة السلم الأهلي وسنحافظ على لبنان كيانًا ودولة وجيشًا ومقاومة".

