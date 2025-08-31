أبرق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مباركًا ومعزّيًا بـ"كوكبة الشهداء رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، الذين اغتالهم ‏العدو "الإسرائيلي" - الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلَّبه الأعمال المدنية لتيسير ‏أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحّي". ‏

‏وقال الشيخ قاسم، في برقيته: "العدوان "الإسرائيلي" على رئيس الوزراء والوزراء يُظهر إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحُّش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلّحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس". ‏

‏كما شدّد الشيخ قاسم على أنّ "اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة سيبقى البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلّين والغُزاة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الجريمة "الإسرائيلية" ستكون دافعًا إضافيًا لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أنْ يقدِّم التضحيات ويزداد عطاءً كلَّما قدَّم الشهداء".

وأكّد أنّ "العبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إنْ شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي". ‏

‏وختم الأمين العام لحزب الله برقيته إلى السيد الحوثي قائلًا: "نسأل الله تعالى عظيم الأجر لعوائل الشهداء والشعب اليمني والقيادة الشجاعة". ‏

