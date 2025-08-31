أحيت حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة سحمر الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقَيْه بمسيرة تقدّمتها الفرق الكشفية والإسعافية، جابت شوارع البلدة.

شارك في المسيرة حشد من الأهالي وفعاليات اجتماعية وثقافية، حيث رُفعت صُوَر الإمام الصدر ورايات ولافتات كُتِب عليها عبارات تؤكّد التمسُّك بنهجه ومبادئه في الوحدة الوطنية والدفاع عن المظلومين.

وتخلَّل المسيرة محطات إنشادية وكشفية تعبِّر عن معاني المناسبة، وسط تأكيد المشاركين على استمرار الالتزام بخط الإمام الصدر الذي شكّل مدرسة في المقاومة والعدالة الاجتماعية.





