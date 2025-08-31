في اليوم الـ695 من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال غاراته على القطاع، حيث كثَّف استهدافه مدينة غزة في إطار عمليته العسكرية الجديدة عليها، ممّا أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط موجة نزوح للسكّان.

وارتقى 21 فلسطينيًا على الأقل شهداء منذ فجر الأحد 31 آب/أغسطس 2025 بنيران الاحتلال، من بينهم 11 شهيدًا من طالبي "المساعدات"، في ما استُشهدت طفلة جرّاء سوء التغذية والتجويع.

وأكّد "مجمّع ناصر الطبي" استشهاد 6 فلسطينيين من منتظري "المساعدات" بنيران جيش الاحتلال في جنوب القطاع، في وقت استُشهد فيه طفل وأُصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مواصي بلدة القرارة في شمال مدينة خان يونس بجنوب غزة، وفق ما أكّد "مجمّع ناصر الطبي".

وأُصيب فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال في مواصي القرارة، طبقًا لبيان من الإسعاف والطوارئ في القطاع.

بدوره، أكد مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات صهيونية على فلسطينيين في مخيم البريج في وسط القطاع، في ما أكّد مصدر طبي في المستشفى نفسه استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين من طالبي "المساعدات" بنيران جيش الاحتلال في وسط غزة.

واستُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون إثر قصف من طائرات صهيونية استهدف فلسطينيين في جنوب دير البلح في وسط القطاع غزة، وفقًا لمصدر طبي في "شهداء الأقصى".

وفي جديد شهداء التجويع، أعلن مصدر في المستشفى ذاته عن استشهاد شيماء الأشرم بسبب سوء التغذية ونقص العلاج، بعد الإعلان عن وفاة الطفلة رهف البلعاوي في شمال غزة جراء التجويع.

وسجّلت وزارة الصحة في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمال وفيات سوء التغذية إلى 339 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

كذلك، استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون من طالبي "المساعدات" بنيران جيش الاحتلال في شمال مدينة رفح في جنوب القطاع.

وفجر اليوم، استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في غارة صهيونية على خيام النازحين في منطقة المقوسي في شمال غرب مدينة غزة، في ما ذكرت مصادر طبية أنّ فلسطينيَّيْن اثنين استُشهدا في غارة صهيونية على شقة في حي الشيخ رضوان في شمال المدينة.

وسبق ذلك استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة صهيونية على مقهى في مخيم الشاطئ الشمالي في شمال غرب المدينة.

وأمس السبت، ارتقى 85 فلسطينيًا شهداء، بينهم 51 في مدينة غزة، وأُصيب 95 من طالبي "المساعدات"، بنيران الجيش الصهيوني في شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد شنّ، أمس، غارات على مواقع في غرب مدينة غزة، بينها مبنى سكني ومخبز شعبي وخيمة، مخلّفًا 20 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وقال أطباء في "مجمّع الشفاء الطبي" إنّ "معظم المصابين في القصف "الإسرائيلي" على المبنى السكني في حي الرمال هم نساء وأطفال، وحالاتهم خطرة".

كما قصف الاحتلال مخبزًا شعبيًا وخيمة في حي النصر في غرب المدينة عينها، مما أدّى إلى ارتقاء 12 شهيدًا.

وزعم الاحتلال أنّ الهجوم على حي الرمال استهدف أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس.

وواصل الجيش الصهيوني، أمس، حصاره بلدة جباليا النزلة في شمال القطاع، وتفجير المنازل وإطلاق النار على كل من يتحرّك في البلدة لليوم الـ13 على التوالي.



