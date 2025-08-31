خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن

2025-08-31 13:27
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية للمجلس، صباح الأحد، إنّ العدوان "الإسرائيلي" على اليمن، وجريمة اغتيال الشهيد أحمد غالب الرهوي وجمع من الوزراء "يكشفان مرة أخرى، عن الوجه العدواني المجرم للكيان "الإسرائيلي"".

واعتبر قاليباف أنّ "اغتيال الرهوي ورفاقه عمل جبان جاء في ذروة المعركة الشاملة التي يخوضها المجاهدون اليمنيون ضدّ الكيان الإسرائيلي".

كما أشار إلى أنّ هذا الاغتيال هو "جريمة ضدّ الإنسانية بحق الشعب اليمني وأركانه السياسية، وذلك بسبب الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وقضاياه التحررية".

كما شدّد رئيس البرلمان الإيراني أنّ "دماء الشهداء ستزيد من قوة الثوريين المجاهدين في طريق الحق والحرية"، مؤكّدًا أن "الاغتيال الجبان لن يؤثر على إرادة اليمن وعزمه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وكانت الرئاسة اليمنية في صنعاء قد أعلنت، أمس السبت، ارتقاء رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء في العدوان "الإسرائيلي" على البلاد، يوم الخميس الماضي، مطمئنةً بأنّ المؤسّسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب و"لن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب".

