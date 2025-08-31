خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
استطلاع: 60% من الجيل الأميركي الجديد يفضّل حماس على "إسرائيل"

2025-08-31 13:54
أظهر استطلاع رأي أجرتاه جامعة "هارفرد" ومؤسّسة "هاريس"، ونشرت نتائجه صحيفة "نيويورك بوست"، الأحد 31 آب/أغسطس 2025، أنّ "60 في المئة من جيل الولايات المتحدة الجديد يفضّلون حركة حماس على "إسرائيل""، في ظل حرب الإبادة المستمرّة على قطاع غزة.

وأتت نتيجة الاستطلاع في ظلّ تحرُّكات شبابية ينظّمها طلاب الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع على القطاع.

كما أتت النتيجة وسط ضغط تمارسه إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجامعات، حيث استجوبت لجنة أميركية، في تموز/يوليو 2025، رؤساء ثلاث جامعات أميركية، بشأن التدابير التي اتخذوها من أجل "مكافحة "معاداة السامية" في الحرم الجامعي"، وذلك على خلفية اتهامات بـ"عدم بذل جهد كافٍ لتوفير الأمن للطلاب اليهود".

وتواجه جامعات النخبة في الولايات المتحدة، على رأسها "هارفارد" و"برينستون" و"ييل"، ضغوطًا متزايدة من إدارة ترامب، دفعتها إلى "اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة، تهدف إلى تعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذه التحدّيات"، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ويرتكب الاحتلال الصهيوني بدعم أميركي، منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر "محكمة العدل الدولية" بوقفها.

وخلّفت الإبادة حوالي 63400 شهيد 159860 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 339 شخصًا بينهم 124 طفلًا.

