أبحر "أسطول الصمود العالمي"، الأحد 31 آب/أغسطس 2025، من موانئ إسبانية نحو قطاع غزة، بمبادرة من مئات الناشطين الدوليين من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية البرتغالية ماريانا مورتجوا، حيث يضمّ الأسطول عشرات القوارب المحمّلة بالمساعدات الإنسانية.

وأعلن المتحدث باسم الأسطول، سيف أبو كشك، عن تأسيس "حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني"، قائلًا إنّ "المجاعة في قطاع غزة متعمَّدة ومن صنع الإنسان".

بدورها، أشارت الناشطة السويدية في الأسطول غريتا تونبرغ، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ ""إسرائيل" ترغب بمحو الدولة الفلسطينية والاستيلاء على قطاع غزة مضيفةً: "لا أدري ما الذي يحرّك الناس".

وتابعت قولها: "حكوماتنا فشلت في التحرُّك ونسعى إلى تعبئة الناس وحشدهم من كل حدب وصوب".

من جهته، أكّد الناشط محمد نادر النوري "بلوغ اللحظة الحاسمة ونحن على وشك الإبحار ونحن جزء من هذا التاريخ وقد انتظرنا طويلًا تحرُّك الحكومات"، معلنً اعن أنّ زعيم "حملة الصمود" هو رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

من جانبه، ذكَّر العضو في لجنة تنظيم الأسطول، تياغو أفيلا، أنّ "غزة تحت الحصار والإبادة والتطهير العرقي منذ 18 عامًا"، وقال: "نحن جزء من حركة تمرُّد عالمية ضد الاستعمار".

كما قالت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، ياسمين أجار: "تعرَّضنا للاعتداء والخطف عندما أبحرنا في السفينة مادلين لكنَّنا سنعود".

