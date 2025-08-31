قال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي إنّ "إيران والصين، بما تملكانه من إرث حضاري عريق على طرفَيْ آسيا، لديهما قدرة على إحداث تحوُّلات كُبرى في الساحتَيْن الإقليمية والدولية".

وأضاف الإمام الخامنئي، في منشور باللغة الصينية على حسابه على منصة "أكس"، الأحد 31 آب/أغسطس 2025، أنّ "تفعيل جميع أبعاد الاتفاق الاستراتيجي يُمهِّد الطريق لتحقيق ذلك".

وتزامن منشور الإمام الخامنئي مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين للمشاركة في قمَّة "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي من المقرَّر أنْ يلتقي على هامشها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



