خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
إيران

الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا

2025-08-31 14:37
50

قال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي إنّ "إيران والصين، بما تملكانه من إرث حضاري عريق على طرفَيْ آسيا، لديهما قدرة على إحداث تحوُّلات كُبرى في الساحتَيْن الإقليمية والدولية".

وأضاف الإمام الخامنئي، في منشور باللغة الصينية على حسابه على منصة "أكس"، الأحد 31 آب/أغسطس 2025، أنّ "تفعيل جميع أبعاد الاتفاق الاستراتيجي يُمهِّد الطريق لتحقيق ذلك".

وتزامن منشور الإمام الخامنئي مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين للمشاركة في قمَّة "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي من المقرَّر أنْ يلتقي على هامشها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 

الكلمات المفتاحية
الصين الإمام الخامنئي ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
إيران منذ ساعة
وزارة الدفاع الإيرانية: ارتفاع الجاهزية الدفاعية والعملياتية للقوات المسلحة 
وزارة الدفاع الإيرانية: ارتفاع الجاهزية الدفاعية والعملياتية للقوات المسلحة 
إيران منذ 21 ساعة
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"الموساد" في خراسان الرضوية
إيران منذ يوم
الصحف الإيرانية: مخزن الترويكا الفارغ
الصحف الإيرانية: مخزن الترويكا الفارغ
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
الإمام الخامنئي: إيران والصين قادرتان على إحداث تحوّلات كبرى إقليميًا ودوليًا
إيران منذ ساعة
بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي
بوتين في الصين.. لقاءات مُرتقبة مع شي وقادة شنغهاي
عربي ودولي منذ 6 ساعات
أوروبا تخاطر بالتصعيد ضد إيران
أوروبا تخاطر بالتصعيد ضد إيران
ترجمات منذ يومين
عراقتشي: إيران لا تتدخَّل في لبنان.. و
عراقتشي: إيران لا تتدخَّل في لبنان.. و"إسرائيل" تريد نزع سلاح كل دول المنطقة
إيران منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة