خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رئيس الرابطة التونسية للتسامح لـ "العهد":  هزيمة المنظومة الصهيونية تتم بحركة الشعوب

لبنان

المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 
لبنان

المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 

2025-08-31 17:41
59

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد على أن الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة بالقوة "تمثل دعوة خطيرة لفتنة داخلية كبرى لا يستفيد منها سوى العدو "الإسرائيلي""، محذرًا من الانجرار وراء هذه المخططات، مؤكدًا أن الجيش اللبناني "بعقيدته الوطنية وحرصه على السلم الأهلي لن ينخرط في مثل هذه الخطط"، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ.

كلام المقداد جاء خلال لقاء سياسي نظّمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في بلدة طليا، حضره مسؤول القسم في البقاع الدكتور أحمد ريا، وراعي أبرشية طليا وحوش بردى الأب يوسف المر، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وأشار المقداد في كلمته إلى أنّ المناسبة تأتي في أجواء إحياء ذكرى تحرير الجرود اللبنانية من الإرهاب، وهو التحرير الذي تحقق بدماء الشهداء من الجيش والمقاومة والأهالي.

وأكد أنّ تلك المرحلة كرّست المعادلة الذهبية التي حفظت لبنان: "الجيش والشعب والمقاومة".

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع النائب علي المقداد
إقرأ المزيد
المزيد
التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا افتتحت مكاتب الخدمات التربوية
التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا افتتحت مكاتب الخدمات التربوية
لبنان منذ 45 دقيقة
عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
لبنان منذ 4 ساعات
المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 
المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 
لبنان منذ 5 ساعات
الرئيس بري: المقاومة شرفنا ولن نناقش سلاحها إلا بهدوء.. وخطاب الكراهية أخطر من الصوار
الرئيس بري: المقاومة شرفنا ولن نناقش سلاحها إلا بهدوء.. وخطاب الكراهية أخطر من الصوار
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
لبنان منذ 4 ساعات
المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 
المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية 
لبنان منذ 5 ساعات
الرئيس بري: المقاومة شرفنا ولن نناقش سلاحها إلا بهدوء.. وخطاب الكراهية أخطر من الصوار
الرئيس بري: المقاومة شرفنا ولن نناقش سلاحها إلا بهدوء.. وخطاب الكراهية أخطر من الصوار
لبنان منذ 6 ساعات
الشيخ الخطيب: متمسّكون بالسلاح لإفشال تقسيم لبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه 
الشيخ الخطيب: متمسّكون بالسلاح لإفشال تقسيم لبنان ومنع العدو من تحقيق أهدافه 
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة