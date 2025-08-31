شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد على أن الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة بالقوة "تمثل دعوة خطيرة لفتنة داخلية كبرى لا يستفيد منها سوى العدو "الإسرائيلي""، محذرًا من الانجرار وراء هذه المخططات، مؤكدًا أن الجيش اللبناني "بعقيدته الوطنية وحرصه على السلم الأهلي لن ينخرط في مثل هذه الخطط"، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ.

كلام المقداد جاء خلال لقاء سياسي نظّمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في بلدة طليا، حضره مسؤول القسم في البقاع الدكتور أحمد ريا، وراعي أبرشية طليا وحوش بردى الأب يوسف المر، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وأشار المقداد في كلمته إلى أنّ المناسبة تأتي في أجواء إحياء ذكرى تحرير الجرود اللبنانية من الإرهاب، وهو التحرير الذي تحقق بدماء الشهداء من الجيش والمقاومة والأهالي.

وأكد أنّ تلك المرحلة كرّست المعادلة الذهبية التي حفظت لبنان: "الجيش والشعب والمقاومة".

