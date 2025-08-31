أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا أدان فيه الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن، مؤكدًا أن المقاومة الإسلامية في المنطقة ستوجّه ردًّا مؤلمًا للمجرمين الصهاينة يجعلهم يندمون.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني العنصري والشرير في الهجوم على صنعاء، عاصمة اليمن البطل والمقاوم، والتي أسفرت عن استشهاد أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء، وعدد من الوزراء ومرافقيهم، هي جريمة حرب صريحة ضد الإنسانية، ومثال واضح للإرهاب الرسمي وسلوك هذا الكيان الشيطاني العدواني وغير الإنساني، وتستهدف بالدرجة الأولى حلفاء هذا الكيان المزعوم وأولئك الذين يلتزمون الصمت أمام جرائم الصهاينة في المنطقة، خصوصًا في غزة.

وقال الحرس في البيان "على عكس تصور الصهاينة وحلفائهم، فإن هذه الجرائم لن تُضعف إرادة الشعب اليمني الجهادية وعزيمته الثورية في المقاومة والصمود أمام المحتلين والمستكبرين، بل إن دماء شهداء هذه الجريمة والشهداء الآخرين للمقاومة الإسلامية ستزيد من شعلة الغضب المقدس واليقظة ضد الهيمنة والصهيونية في المنطقة، وستتوسع رقعتها الجغرافية أكثر فأكثر".

وأوضح أن "ارتكاب هذه الجريمة المروعة كشف مرة أخرى الوجه الأسود للصهاينة المجرمين، وأوضح الطبيعة غير الإنسانية والتوسعية للمحتلين في القدس والمعتدين على الأراضي الإسلامية، وهو كيان يستمر في العدوان والقتل والإبادة بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية، وبصمت المجتمع الدولي، مما يهدد أمن المنطقة والعالم بشكل جدي".

كما شدد على أن المقاومة الإسلامية في المنطقة، وخاصة الشعب اليمني المقاوم، مستندة إلى الإيمان والإرادة ودعم الشعوب الحرة في كافة أنحاء العالم، ستوجّه ردًا قاسيًا للمجرمين الصهاينة يجعلهم يندمون، داعيًا جميع الدول الإسلامية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إنهاء صمتها وعدم تحركها أمام جرائم الكيان الصهيوني والدولة الإرهابية الداعمة له، واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية لمواجهة هذه الجرائم ودعم اليمن البطل وغزة المظلومة، لضمان وقف دائم للعدوان الصهيوني.

وفي الختام، هنأ الحرس الثوري ونعى شهداء المقاومة اليمنية، مؤكدًا تجديد العهد مع مبادئ شهداء الجريمة الإنسانية الأخيرة، ومعلنًا بصوت عالٍ الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة في المنطقة، وخاصة شعوب فلسطين واليمن، وعدم التواني عن أي جهد لمواجهة الكيان المحتل وداعميه، مؤكدًا أن المقاومة مستمرة، وأن النصر سيكون حليف الحق والشعوب الساعية للعدالة ومناهضة الظلم.

الكلمات المفتاحية