الرئيس الإيراني يصل إلى الصين للمشاركة في قمة شنغهاي الـ25
الرئيس الإيراني يصل إلى الصين للمشاركة في قمة شنغهاي الـ25

2025-08-31 20:54
63

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى مدينة تيانجين الصينية، للمشاركة في اجتماع القمة الـ25 لقادة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت وكالة "ارنا" نقلًا عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية، بأن بزشكيان يقوم بهذه الزيارة تلبيةً لدعوة نظيره الصيني، وللمشاركة في اجتماع القمة الـ25 للمنظمة. ويرافق الرئيس وفدًا سياسيًا واقتصاديًا رفيع المستوى خلال هذه الزيارة.

ويشمل جدول زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين إلقاء كلمة أمام اجتماع القمة، بالإضافة إلى لقاء رئيس جمهورية الصين وعدد من كبار المسؤولين المشاركين في القمة.

وفي تصريح صحفي قبيل مغادرته طهران إلى تيانجين، أكد الرئيس بزشكيان أن قمة شنغهاي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية والتفاعلات الإقليمية مع الدول الأعضاء، مشددًا على أن تحسين العلاقات مع هذه الدول من أبرز أهداف زيارته.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الأحادية والشمولية التي تنتهجها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
 

