لبنان

التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا افتتحت مكاتب الخدمات التربوية
لبنان

التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا افتتحت مكاتب الخدمات التربوية

2025-08-31 22:51

2025-08-31 22:51
19

في سبيل خدمة أهلها وضمن فعاليات مشروع الشهيد الأقدس، ومع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 افتتحت التعبئة التربوية لحزب الله في قطاع صيدا سلسة مكاتب الخدمات التربوية والتي تتضمن معارض القرطاسية، ومكتبات إعارة للكتب المدرسية، ومكاتب استقبال المنح الجامعية والمهنية.

وبرعاية مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية الدكتور حمزة شرف الدين، افتتح مكتب الخدمات التربوية في بلدة عنقون، بحضور المسؤول التربوي في قطاع صيدا الأخ محمد زراقط، ومسؤول شعبة عنقون الحاج علي فرحات، وسيستمر استقبال الأهالي فيه على مدى شهر كامل.

وفي بلدة حارة صيدا، افتتحت التعبئة التربوية معرض القرطاسية ومكتبة الإعارة بحضور مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، والمسؤول التربوي في القطاع الأخ محمد زراقط، ومسؤول شعبة حارة صيدا الحاج حسين صالح، وكادرات الهيئات النسائية في البلدة.

وفي الغازية، افتتحت التعبئة التربوية مكتبة الإعارة وكتب المنح والحسومات الجامعية والمهنية بحضور كوادر التعبئة.

في اطار توجيه الطلاب والتعريف بالاختصاصات الجامعية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، نظمت التعبئة التربوية في قطاع صيدا وبالتعاون مع الهيئات النسائية في بلدة رومين لقاء توجيهيًا للطالبات، تم الغوص فيه بمجموعة من الاختصاصات الجامعية والتعريف برؤية 2020 - 2030 لسوق العمل.

الكلمات المفتاحية
حزب الله صيدا التعبئة التربوية في حزب الله
