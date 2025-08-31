أقرت "القناة 12"، نقلًا عن كتيّب عسكري "إسرائيلي" داخلي، بفشل جيش الاحتلال في عملية "مركبات جدعون"، مؤكدة أنّ الكيان ارتكب "كل خطأ ممكن" وأدار المعركة بما يتعارض مع عقيدته القتالية.

التقرير أشار إلى أنّ حركة حماس امتلكت كل مقومات الصمود والانتصار، من موارد وأنصار ودعم آمن وأسلوب قتال ملائم، فيما خاض جيش الاحتلال معركة استنزاف طويلة من دون إدارة صحيحة للموارد أو تحديد سقف زمني، الأمر الذي أفقده إنجازاته التكتيكية لصالح المقاومة.

كما لفت الكتيّب إلى أنّ وتيرة بناء القوة لدى الجيش كانت أبطأ بكثير من وتيرة إعادة بناء قوة حماس، وأنّ العمليات البرية فشلت في إنهاء التهديد الصاروخي.

ولم يوفر التقييم القيادة السياسية والعسكرية من الانتقاد، إذ اعتبر أن اعتمادها على الردع بدل الحسم، وغياب القرار الاستراتيجي، قادا إلى فشل واضح، حيث أصبحت الكلفة أهم من المهمة، فيما نجحت حماس في فرض معادلة "الانتصار عبر البقاء".

