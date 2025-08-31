خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عين على العدو

اعتراف صهيوني بالفشل في
عين على العدو

اعتراف صهيوني بالفشل في "مركبات جدعون: حماس فرضت معادلة البقاء

2025-08-31 22:58
34

أقرت "القناة 12"، نقلًا عن كتيّب عسكري "إسرائيلي" داخلي، بفشل جيش الاحتلال في عملية "مركبات جدعون"، مؤكدة أنّ الكيان ارتكب "كل خطأ ممكن" وأدار المعركة بما يتعارض مع عقيدته القتالية.

التقرير أشار إلى أنّ حركة حماس امتلكت كل مقومات الصمود والانتصار، من موارد وأنصار ودعم آمن وأسلوب قتال ملائم، فيما خاض جيش الاحتلال معركة استنزاف طويلة من دون إدارة صحيحة للموارد أو تحديد سقف زمني، الأمر الذي أفقده إنجازاته التكتيكية لصالح المقاومة.

كما لفت الكتيّب إلى أنّ وتيرة بناء القوة لدى الجيش كانت أبطأ بكثير من وتيرة إعادة بناء قوة حماس، وأنّ العمليات البرية فشلت في إنهاء التهديد الصاروخي.

ولم يوفر التقييم القيادة السياسية والعسكرية من الانتقاد، إذ اعتبر أن اعتمادها على الردع بدل الحسم، وغياب القرار الاستراتيجي، قادا إلى فشل واضح، حيث أصبحت الكلفة أهم من المهمة، فيما نجحت حماس في فرض معادلة "الانتصار عبر البقاء".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
إقرأ المزيد
المزيد
اعتراف صهيوني بالفشل في
اعتراف صهيوني بالفشل في "مركبات جدعون: حماس فرضت معادلة البقاء
عين على العدو منذ 39 دقيقة
قبل احتلال غزة.. انقسام في الاحتياط في جيش الاحتلال
قبل احتلال غزة.. انقسام في الاحتياط في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ يومين
وزراء في
وزراء في "الكابينت": نتنياهو يُقصينا
عين على العدو منذ يومين
استطلاع لـ
استطلاع لـ"معاريف": المعارضة تتقدّم على معسكر الائتلاف
عين على العدو منذ يومين
مقالات مرتبطة
اعتراف صهيوني بالفشل في
اعتراف صهيوني بالفشل في "مركبات جدعون: حماس فرضت معادلة البقاء
عين على العدو منذ 39 دقيقة
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال رئيس وزراء اليمن ووزرائه جريمة حرب والمقاومة سترد بقوة
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال رئيس وزراء اليمن ووزرائه جريمة حرب والمقاومة سترد بقوة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
السيد الحوثي: مستمرون بالعمليات العسكرية والحظر البحري وبوتيرة تصاعدية
السيد الحوثي: مستمرون بالعمليات العسكرية والحظر البحري وبوتيرة تصاعدية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
قاليباف: اغتيال الرهوي يكشف الوجه الإجرامي للصهاينة ولن يُضعف عزيمة اليمن
عربي ودولي منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة