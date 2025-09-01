خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي اليمن والقضية الفلسطينية: تصدٍّ  في ظلّ تخاذل الأنظمة العربية

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينه
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينه "إسرائيلية" في البحر الأحمر بصاروخ باليستي

2025-09-01 09:10
66

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوة البحرية التابعة لها استهدفتْ ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في البحرِ الأحمر، بواسطة صاروخٍ باليستي، مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع صباح اليوم الاثنين الأول من أيلول 2025: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ. نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكرية استهدفتْ سفينةَ (SCARLET RAY) النفطيةَ "الإسرائيليةَ" شماليَّ البحرِ الأحمر، وذلك بصاروخٍ باليستي.

وأكد البيان أن "العملية أدتِ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله".

وأعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في بيانها استمرارَها في نصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ من خلالِ منعِ الملاحةِ "الإسرائيليةِ" أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وكذلكَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهدافِ العدوِّ "الإسرائيليِّ" في فلسطينَ المحتلةِ.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على نَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني اليمن القوات المسلحة اليمنية البحر الأحمر قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
عربي ودولي منذ ساعة
بوتين: 10 دول قدمت طلبات انضمام إلى
بوتين: 10 دول قدمت طلبات انضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"
عربي ودولي منذ ساعة
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
عربي ودولي منذ ساعة
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
منصور لـ
منصور لـ"العهد": السيادة تُصان بمواجهة الاحتلال 
خاص العهد منذ 8 دقائق
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
عربي ودولي منذ ساعة
اتحاد نقابات المزارعين في لبنان معزيًا بشهداء اليمن: أمة قادتها شهداء لن تركع
اتحاد نقابات المزارعين في لبنان معزيًا بشهداء اليمن: أمة قادتها شهداء لن تركع
لبنان منذ ساعتين
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة