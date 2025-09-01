أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوة البحرية التابعة لها استهدفتْ ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في البحرِ الأحمر، بواسطة صاروخٍ باليستي، مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع صباح اليوم الاثنين الأول من أيلول 2025: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ. نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكرية استهدفتْ سفينةَ (SCARLET RAY) النفطيةَ "الإسرائيليةَ" شماليَّ البحرِ الأحمر، وذلك بصاروخٍ باليستي.

وأكد البيان أن "العملية أدتِ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله".

وأعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في بيانها استمرارَها في نصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ من خلالِ منعِ الملاحةِ "الإسرائيليةِ" أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وكذلكَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ على أهدافِ العدوِّ "الإسرائيليِّ" في فلسطينَ المحتلةِ.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على نَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

