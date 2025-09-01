تتزايد في الأوساط السياسية والعسكرية "الإسرائيلية" المخاوف من التهديد الذي تطلقه حركة أنصار الله في اليمن، حيث أفادت قناة "كان الإسرائيلية" بأن جهاز "الشاباك" رفع مستوى الحماية على عدد من "كبار المسؤولين" في كيان العدو، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس، في أعقاب تهديدات حركة أنصار الله بالانتقام، على خلفية استشهاد رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء في اليمن أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء، في غارة جوية صهيونية استهدفت اجتماعًا رسميًّا للحكومة في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن "عملية" (عدوان) أطلق عليها اسم "قطرة حظ".

وأكدت مصادر أمنية أنّ جهاز الشاباك ينفذ "خطوات استثنائية وخاصة" لتأمين المسؤولين.



