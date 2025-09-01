عبّر آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي عن تقديره لجهود منتخب الشباب الإيراني للكرة الطائرة، والذي أحرز بطولة العالم تحت سن الـ 21 عامًا.

ووجّه الإمام الخامنئي رسالة تهنئة، نشرها موقعه الإعلامي، إلى منتخب الشباب الإيراني الفائز ببطولة العالم، قال فيها: "أيها الشبان الأعزاء أبطال الكرة الطائرة! لقد أسعدتم قلوب أبناء الشعب الإيراني بأدائكم الرائع، أشكركم جميعًا".

الرئيس بزشكيان

بدوره، هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة بفوزه ببطولة العالم، وقال في رسالة تهنئة: "لقد أثبت شباب هذه البلاد بعزيمتهم أن إيران الإسلامية قادرة دائمًا على بلوغ القمم في الساحة العالمية". وأضاف: "أنّ الفوز المشرّف لشبابنا في الكرة الطائرة في بطولات العالم ودفاعهم الحاسم عن لقبهم المشرف أضاف صفحةً ذهبيةً جديدةً إلى سجلّ إنجازات الرياضة الإيرانية، ورفع اسم وطننا الحبيب إلى أسمى قمم الفخر والاعتزاز".

ورأى بزشكيان: "أنّ الانتصارات المتتالية الباهرة على بقية الفرق في الكرة الطائرة العالمية دليلٌ واضحٌ على إيمان شباب هذه البلاد وحماسهم وطموحهم العالي وقدراتهم الفريدة، والذين أثبتوا بعزيمتهم وإرادتهم أنّ إيران الإسلامية قادرةٌ دائمًا على بلوغ القمم، وإظهار مواهبها الأصيلة على الساحة العالمية"، متمنيًا للشباب الإيراني "استمرار الانتصارات الرائعة والتغلب على قمم أعلى في الساحة الدولية لرياضة بلادنا".

هذا؛ وتمكّن منتخب إيران للكرة الطائرة للشباب من إزاحة نظيره الإيطالي ليسجل انتصاره التاسع على التوالي من دون أي هزيمة، ويتوج بلقب بطولة العالم للرجال تحت 21 عامًا.

الكلمات المفتاحية