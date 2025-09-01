أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء اليمني الشيخ محمد مفتاح، خلال مراسم تشييع رئيس مجلس الوزراء ورفاقه من الوزراء في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، موقف اليمن البطولي في نصرة الحق ودعم المظلومين، مشيدًا بتضحيات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين استشهدوا في أداء واجبهم الوطني.

وقال مفتاح :"إن الشهداء قدموا أرواحهم طواعية، وهم فخورون بموقفهم"، مؤكداً أن: "الحكومة كانت حاضرة بينهم، والشعب اليمني أحاطهم بالمساندة والتقدير في أثناء أداء مهامهم". كما أشار إلى أن: "الجهود الحكومية، خلال العام الماضي، شملت إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإعداد قاعدة إحصائية دقيقة لمقدرات الدولة، على الرغم من ظروف العدوان الشامل على مرافق البلد كافة من اقتصاد واتصالات وكهرباء ونفط".

وأضاف أن: "القوات الأمنية والجيش اليمني أثبتا قدرتهما على حماية المواطنين، مع استمرار عمل الموانئ وتدفق السلع الأساسية من دون أي أزمة، ما يعكس استقرار الوضع الأمني والتمويني والإداري في البلاد على الرغم من محاولات العدو الأميركي والصهيوني ومرتزقته لتعطيل الحياة اليومية".

وأكد مفتاح أن: "الحكومة اليمنية تمثل دولة مؤسسات حقيقية، ودماء الشهداء تمنحها قوة معنوية وحافزاً لمواصلة العمل والتصدي للعدوان"، مشدداً على وحدة مؤسسات الدولة كلها في مواجهة التحديات.

وختم القائم بأعمال رئيس الوزراء بالدعاء للشهداء بالرحمة والمقام الرفيع، وللشعب اليمني والمضطهدين في فلسطين بالنصر والتمكين، مؤكداً ثبات اليمن وإرادتها في الدفاع عن الحق والكرامة.

