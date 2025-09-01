Your browser does not support the video tag.

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، إن: "العدو بدأ يعد العدة لتفادي إنجاز المقاومة من خلال الفتنة عبر العنصرين القومي والطائفي"، مؤكدًا أن: "العدو فشل في القضاء على المقاومة، ولم يستطع تحقيق أي من أهدافه".

ودعا الشيخ الخطيب الشركاء في الداخل إلى عدم الانصياع للإملاءات الخارجية بدل التفكير في وحدة لبنان ومصيره. كما دعا سماحته إلى تأييد مواقف رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه برّي النابعة من حرصه على الوطن وسلمه الأهلي.

وفي السياق، شدّد سماحته على أنّ الإمام الصدر ينادينا اليوم للالتفاف حول الوطن وعدم التفريط به لمصالح ضيقة. وأشار إلى أن أبواب الفتنة تحرض من جديد بحجة السلاح، وترتكب الخطأ التاريخي نفسه بالاستجابة للمطلب الأميركي الصهيوني لنزع سلاح المقاومة.

من جانب آخر، لفت الشيخ الخطيب إلى أنّ البعض راهن على الحرب الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظامها؛ ولكنه مني يهزيمة فادحة.





