اتحاد نقابات المزارعين في لبنان معزيًا بشهداء اليمن: أمة قادتها شهداء لن تركع
اتحاد نقابات المزارعين في لبنان معزيًا بشهداء اليمن: أمة قادتها شهداء لن تركع

2025-09-01 12:53
أعرب اتحاد نقابات المزارعين في لبنان، في بيان له، عن أحر التعازي والمواساة للشعب اليمني الشقيق إثر الاعتداء الصهيوني الغادر، قائلًا: "بكل فخر واعتزاز، يتقدم اتحاد نقابات المزارعين في لبنان بأحر التعازي والمواساة الممزوجة بالتهنئة لأهل الحق والثبات في يمن الصمود، إثر الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتقى فيها جمعٌ من القادة الأبرار، وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء وثلة من الشهداء الأطهار".

وأضاف: "نؤكد أن أمة قادتها شهداء، لن تركع، ولن تخضع، ولن تهزم، وستبقى دماء القادة الشهداء في اليمن العزيز وقودًا للكرامة ومشعلًا للتحرر، وسيكون نزيفها الطاهر سيلًا يقتلع الغدة السرطانية الصهيونية من جسد الأمة، كما هو حال كل الشعوب الحرة التي ترفض الذل والظلم والقهر والاحتلال".

وتابع: "نحن في اتحاد نقابات المزارعين في لبنان نعلن أننا لا نقف مع اليمن فحسب، نحن واليمن كيان واحد، نتقاسم الخندق ذاته ونخوض المعركة نفسها في مواجهة الاحتلال والهيمنة الاستعمارية والاستكبارية الأميركية وقاعدتها العسكرية في فلسطين المحتلة".

وشدّد على أن النصر لأمتنا آتٍ لا محالة- بإذن الله تعالى- بفضل دماء الشهداء وتضحيات الأحرار.

لبنان اليمن
