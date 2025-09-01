خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
2025-09-01 13:46
استنكرت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب (حقوق) المجزرة البشعة التي قام بها العدو الصهيوني والتي أدت إلى استشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء السيد أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء والمرافقين والمساعدين للوزراء.

وتقدمت المنظمة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب اليمني جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف اجتماعًا مدنيًا رسميًا للحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء.

ورأت أن ما قام به العدو الصهيوني يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، إضافة إلى أنها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية، ولكنها جريمة عادية بين جرائم الكيان الصهيوني الذي اشتهر بالإجرام والتجويع وقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة.

وأكدت رئيسة المنظمة المحامية مي صبحي الخنساء أنّ "هذه الجريمة يمكن أن تكون محل ملاحقة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

