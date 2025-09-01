أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك 10 طلبات من دول تجري دراستها حاليًا في إطار "منظمة شنغهاي للتعاون" من أجل الانضمام بصفة مراقب أو شريك في الحوار.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجال الإدارة العالمية، وأنها تعرب أيضًا عن اهتمامها بالشروع في دراسة مقترحات جمهورية الصين الشعبية بشكل عملي.

يشار إلى أن شي جين بينغ طرح اليوم خلال قمة قادة "منظمة شنغهاي للتعاون" مبادرة "الإدارة العالمية"، بهدف العمل مع الدول الأخرى لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا.

وأوضح بوتين خلال مشاركته في الجلسة الموسعة لـ"منظمة شنغهاي للتعاون" أن المنظمة، منذ تأسيسها في عام 2001، "تشارك بفعالية في الجهود الرامية إلى بناء مناخ من السلام والأمن والثقة والتعاون على مستوى القارة الأوراسية المشتركة".

وأضاف: "وفي هذا السياق، استمعنا بالتأكيد باهتمام كبير إلى جميع المقترحات التي قدّمها السيد شي جين بينغ بشأن إقامة نظام جديد للإدارة العالمية، يكون أكثر فعالية ووظيفية"، مؤكدًا التزام روسيا بهذه المبادئ.

وأشار الرئيس إلى أن مقترحات الجانب الصيني تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار "بعض الدول في التمسك بالسعي نحو الهيمنة وفرض الوصاية في الشؤون الدولية".

وشدد بوتين قائلًا: "روسيا تدعم مبادرة الرئيس شي جين بينغ، ومهتمة بالشروع في مناقشة عملية ومحددة للمقترحات التي طرحها أصدقاؤنا الصينيون".

