خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد كبير من حزب الله يُشارك في تشييع الفقيد كمال معتز الخير

عربي ودولي

أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
عربي ودولي

أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات

2025-09-01 14:24
40

لقي مئات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شرقي البلاد إلى أكثر من 800 قتيل، إضافة إلى أكثر من 500 مصاب، فيما لا يزال هناك العديد من المفقودين.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين "إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، عند الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وقالت الهيئة "إنّ مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات".

وأعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) أن "زلزالاً بقوة 6 درجات هزّ منطقة جنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، وأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات". 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين أن "هناك مخاوف من وفاة المئات في الزلزال".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، هزّ زلزال إقليم هرات في غرب البلاد، وقالت الحكومة الأفغانية "إنه أسفر آنذاك عن مقتل 2400 شخص على الأقل".

الكلمات المفتاحية
الكوارث الطبيعية أفغانستان الهزات الأرضية
إقرأ المزيد
المزيد
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
عربي ودولي منذ ساعة
بوتين: 10 دول قدمت طلبات انضمام إلى
بوتين: 10 دول قدمت طلبات انضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"
عربي ودولي منذ ساعة
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب: مجزرة اليمن جريمة حرب
عربي ودولي منذ ساعتين
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
القائم بأعمال الحكومة في صنعاء: اليمن تتشرف بتشييع شهداء الحكومة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة المئات
عربي ودولي منذ ساعة
للمرة الأولى منذ عودة طالبان.. ترحيل أفغان من ألمانيا
للمرة الأولى منذ عودة طالبان.. ترحيل أفغان من ألمانيا
عربي ودولي 2024-08-31
عشرات الضحايا والمفقودين جراء السيول في محافظة المحويت اليمنية
عشرات الضحايا والمفقودين جراء السيول في محافظة المحويت اليمنية
عربي ودولي 2024-08-28
موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول تتسبّب بمقتل العشرات في أفغانستان
موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول تتسبّب بمقتل العشرات في أفغانستان
عربي ودولي 2024-05-18
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة