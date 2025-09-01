لقي مئات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شرقي البلاد إلى أكثر من 800 قتيل، إضافة إلى أكثر من 500 مصاب، فيما لا يزال هناك العديد من المفقودين.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين "إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، عند الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وقالت الهيئة "إنّ مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات".

وأعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) أن "زلزالاً بقوة 6 درجات هزّ منطقة جنوب شرق أفغانستان أمس الأحد، وأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين أن "هناك مخاوف من وفاة المئات في الزلزال".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، هزّ زلزال إقليم هرات في غرب البلاد، وقالت الحكومة الأفغانية "إنه أسفر آنذاك عن مقتل 2400 شخص على الأقل".

