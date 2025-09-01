Your browser does not support the video tag.

على وقع الاعتداءات المتكررة ينهض سوق النبطية مجدداً بحركة طبيعية وحيوية لافتة حيث فتحت المحال أبوابها والناس توافدوا بثبات وكأنهم يعلنون أن الحياة في الجنوب لا تُهزم.

مواقف الأهالي جاءت حاسمة وواضحة التمسك بخيار المقاومة وبالسلاح الذي يشكّل درع الأمان في وجه الاحتلال والتأكيد أنّه الضمانة الوحيدة لبقاء الأرض والناس معاً.

ومن قلب النبطية رسالةٌ .. هذا الجنوب عصيّ على الانكسار ومن يراهن على كسر إرادته سيُهزم أمام صموده كما هُزم العدو أمام مقاومته.

