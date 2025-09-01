استقبل وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، وفدًا من "مجلس الإنماء والإعمار" برئاسة رئيس المجلس محمد قباني، الاثنين 1 أيلول/سبتمبر 2025 في مقر الوزارة، حيث جرى البحث في المشاريع التي ينفّذها المجلس في مستشفيات حكومية بهدف تجهيزها وتطوير عملها وتأهيلها لخدمة العدد الأكبر من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

وأبلغ الوفد الوزير، خلال اللقاء، أنّ المجلس سيطلق، الأسبوع الحالي، مناقصة إنشاء المستشفى الحكومي المزمع إنشاؤه في بلدة حربتا في بعلبك، بِهِبَة من "صندوق التنمية الكويتي"، تمهيدًا لتلزيم إنشاء المستشفى. كما ناقش الجانبان المراجعة النهائية للدراسات التي أعدّها المجلس والمتعلّقة بإنشاء مستشفى عكار الحكومي، وتمَّ الاتفاق على تَسلُّم الوزارة لمستشفى دير القمر.

وتداول الوزير والوفد تفاصيل تقنية بشأن ملف تجهيز المستشفيات الحكومية بمعدّات حديثة مموَّلة بقرض من "البنك الإسلامي للتنمية"، وذلك مع بدء استقدام بعض المعدّات وتَرقُّب المزيد تدريجًا في المرحلة القريبة المقبلة.

من جهة ثانية، ترأّس وزير الصحة اجتماعًا، في الوزارة، ضمَّ عددًا من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في المستشفيات الحكومية، وتمحور الاجتماع حول ضرورة الاستعداد وتحضير البنى التحتية في الوقت المحدَّد لتركيب التجهيزات والمعدّات الحديثة التي يتم استقدامها للمستشفيات سواء من قرض "البنك الإسلامي للتنمية" أم من قرض آخر من "البنك الدولي".

وأكد ناصر الدين أنّ "هذه التجهيزات ستوزَّع على جميع المستشفيات الحكومية بموجب معايير علمية وشفّافة تأخذ بالاعتبار الوضع المالي للمستشفى وقدرته على استخدام التجهيزات والمعدات وتأمين الخدمة المتوخاة منها، وكذلك عدد المقيمين في محيط المستشفى والذين سيستفيدون من الخدمات، حرصًا على تحقيق المصلحة الصحية العامة".

وتطرق الوزير إلى السقوف المالية، فلفت الانتباه إلى أنّ "المستشفيات التي أنفقت موازنتها ستحصل على زيادات بحسب قواعد علمية ومنهجية كي تتمكَّن من تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

كما شدّد على "ضرورة عدم قبض فروقات مالية من المريض سواء على الأجهزة أو المستلزمات الطبية نهائيًّا"، مؤكّدًا "وجوب الالتزام بالتسعيرة المحدَّدة من قِبَل الوزارة تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين".

وجدّد التأكيد على عزمه "استكمال تعيينات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية بحسب الآلية المتبعة بطريقة شفّافة وعلمية".

