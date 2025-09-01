تواصل الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع تنفيذها سلسلة من الأنشطة والورش الصحية والتربوية في مختلف المراكز، بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج) ومؤسّسات محلية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية ونشر الوعي لدى مختلف الفئات العمرية.

فقد نفَّذت الهيئة، في "مركز الشهيد فرج بلوق الصحي" في مقنة، ورشة تفريغ نفسي للمرشدات والدليلات؛ تضمَّنت محاور حول الضغط النفسي ومسبّباته وآليات التعامل معه، إضافة إلى أنشطة تعبيرية مثل الرسم وإطلاق البالونات. كما نظّم المركز نشاطًا صحيًّا للأطفال (فئتَيْ البراعم والزهرات) شمل ألعابًا تفاعلية وأسئلة حول الغذاء الصحي، وصحة الأسنان، وتركيب البازل، وفقرات ترفيهية عزَّزت التفاعل الإيجابي بينهم.

بدوره، استضاف "مركز القصر الصحي" في الهرمل ورشة توعوية لجنود الحوراء حول "إدارة الوقت"، تناولت مفاهيم تحديد الأهداف، مصفوفة الأولويات، ومعوّقات تنظيم الوقت، في أجواء تفاعلية مميزة. كما أُقيمت أنشطة تفريغ نفسي لأبناء شهداء معركة "أولي البأس"، بالتعاون مع "مؤسسة الشهيد"، قُدمت خلالها فقرات تعبيرية وأنشطة ترفيهية، واختُتمت برسائل مؤثّرة كتبها الأطفال لآبائهم الشهداء.

وفي مركز تمنين الصحي، اُقيمت ورشتان للأطفال بعنوان "أسناني القوية" و"المسعف الصغير"، تخلَّلتهما عروض فيديو وأنشطة تطبيقية عملية حول العناية بالأسنان والتعامل مع الجروح والحروق والحوادث المنزلية، وسط مشاركة وتفاعل لافت للنظر.

كما نفذَّت معاوِنة دائرة البرامج والإرشاد في مديرية البقاع في الهيئة ورشة إسعافية في رياق؛ استهدفت 22 من الدليلات حول "الحوادث المنزلية"، وركّزت على مهارات الإسعاف الأولي.

وفي السياق نفسه، نظّم "مركز النبي شيث الصحي" حملتَيْن متوازيتين، الأولى هي لتلقيح للأطفال من عمر شهرين حتى 18 سنة، شملت 17 طفلًا، مع توعية للأمهات حول أهمية متابعة اللقاحات وإجراء كشف لسوء التغذية للأطفال دون 4 سنوات، وذلك ضمن مشروع "ع سلامة" وبالتعاون مع مركز "مكاني". أما الحملة الثانية فكانت عبارة عن ورشة تدريبية في بلدة سرعين الفوقا حول "الإنعاش القلبي الرئوي"؛ استهدفت 13 من الفتيات الدليلات والقائدات، قدَّمتها معاونة دائرة البرامج ليواز سماحة، وتضمَّنت شقّين نظريًّا وعمليًّا مع أنشطة تطبيقية لتحقيق الاستفادة الكاملة.

وفي ختام الأنشطة الصيفية، نفّذ "مركز بريتال الصحي" كرمسًا صحيًّا - نفسيًّا أُقيم في الملعب البلدي لبلدة حزين، واستهدف البراعم والزهرات في فوج السيدة زينب (ع) في كشافة الإمام المهدي (عج). وتضمّن الكرمس ألعابًا وأنشطة تفاعلية أبرزها: لعبة السلم والحية بأسئلة صحية، نشاط صحة الأسنان، تركيب البازل، ولعبة التعبير عن المشاعر، حيث سادت الأجواء الحماسية والفرح بين الأطفال المشاركين.

وتؤكّد الهيئة أنّها، عبر هذه الأنشطة، تلتزم برسالتها في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية ونشر التوعية المجتمعية، للإسهام في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحدّيات الصحية والاجتماعية.

