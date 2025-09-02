خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"وول ستريت جورنال": الجنود "الإسرائيليون" على حافة الانهيار

2025-09-02 07:10
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنّ القوات العسكرية تعاني من إرهاق شديد بعد قرابة عامين من القتال المتواصل، مشيرة إلى أنّ "الجنود وصلوا إلى نقطة الانهيار".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عدد الجنود الذين بدأوا يتساءلون عن جدوى الحرب يزداد باطراد، في ظل إدراك متنامٍ داخل صفوف الجيش بأن "القضاء على حركة حماس غير ممكن بسبب طبيعة أسلوبها القتالي القائم على حرب العصابات".

ولفت التقرير إلى أنّ مجموعة من جنود الاحتياط أعلنوا توقفهم عن أداء الخدمة، عازين ذلك إلى أسباب عدّة، أبرزها ما وصفوه بـ"السلوك غير الأخلاقي ضدّ الفلسطينيين".

