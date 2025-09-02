Your browser does not support the video tag.

استُشهد سليمان العبيد، لاعب كرة القدم الفلسطيني، والذي يُلقب بـ"بيليه فلسطين" بفضل مهاراته الكروية، خلال محاولته الحصول على الطعام جنوب قطاع غزة.

وشارك العبيد مع المنتخب الوطني الفلسطيني في 24 مباراة دولية، وتنقّل بين أندية بارزة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصد ألقاباً عدة، منها هدّاف الدوري.

العبيد واحد من نحو 700 رياضي فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع.

