خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مياه نبع "عين صفرا" .. علاج للأمراض الجلدية والحساسية

فلسطين

فلسطين

"بيليه فلسطين".. شهيداً بحثاً عن الطعام

2025-09-02 08:46
43
محمد الكحلوت - معد

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

32 مقالاً

استُشهد سليمان العبيد، لاعب كرة القدم الفلسطيني، والذي يُلقب بـ"بيليه فلسطين" بفضل مهاراته الكروية، خلال محاولته الحصول على الطعام جنوب قطاع غزة.

وشارك العبيد مع المنتخب الوطني الفلسطيني في 24 مباراة دولية، وتنقّل بين أندية بارزة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصد ألقاباً عدة، منها هدّاف الدوري.

العبيد واحد من نحو 700 رياضي فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على غزة في يومه الـ170: أكثر من 60 شهيدًا خلال 24 ساعة
العدوان على غزة في يومه الـ170: أكثر من 60 شهيدًا خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 5 ساعات
"بيليه فلسطين".. شهيداً بحثاً عن الطعام
فلسطين منذ 7 ساعات
"الأورومتوسطي": شهران باقيان لتدمّر "إسرائيل" ما بقي من مدينة غزة 
فلسطين منذ 19 ساعة
أكبر رابطة علماء معنيين بهذه الجريمة:
أكبر رابطة علماء معنيين بهذه الجريمة: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
فلسطين منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
الديلمي لـ
الديلمي لـ"العهد": استشهاد قادة الدولة تأكيد على وحدة الجبهة الداخلية 
خاص العهد منذ 55 دقيقة
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة
عين على العدو منذ ساعة
جيش الاحتلال قلق..
جيش الاحتلال قلق.. "منظمات الجريمة" استولت على مخازن أسلحة "كاسرة للتوازن"!
عين على العدو منذ ساعتين
"معاريف": الجيش "الإسرائيلي" يستعد لاحتلال غزة وحماس جاهزة للمواجهة 
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة