283 مهمة ميدانية للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية – قطاع صيدا خلال آب 2025
2025-09-02 11:08
نفّذ الدفاع المدني، في الهيئة الصحية الإسلامية – قطاع صيدا، 283 مهمّة ميدانية خلال شهر آب 2025، وذلك طوال شهر آب المنصرم. 

وتوزّعت هذه المهام على الشكل الآتي:
- إطفاء حرائق: 33 عملية
 - غرفة طبية: تقديم خدمات لـ96 مريضًا
 - مواكبة أنشطة رياضية/اجتماعية (20 مواكبة)
 - إعارة معدات طبية: 19 حالة
 - نقل حالات مرضية (طارئة وغير طارئة): 63 حالة
 - نقل متوفين (10)
 - خدمات منزلية (35 خدمة)
 - تدخل ميداني (7 تدخلات)
 المجموع الكلي: 283 مهمة

ومن أجل تعزيز هذه الجهود، يستمر أعضاء الهيئة بتنفيذ دورات تأهيلية مستمرة للكوادر ومواكبة الأنشطة المجتمعية والرياضية، ودعم المبادرات التطوعية في مختلف البلدات.
هذا؛ وشملت تلك الأنشطة مدينة صيدا وبلدات حارة صيدا: الغازية، كفرحتّى، قناريت، عزّة، اركي، زغدرايا، زيتا، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا.

 

