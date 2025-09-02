خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ170 على التوالي، مستهدفًا منازل المدنيين وخيام النزوح ومراكز تجمع طالبي المساعدات، في مشهد دموي تتكرر فيه المجازر وسط صمت دولي مريب.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتكب جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن استشهاد 62 فلسطينيًا، نصفهم في مدينة غزة وحدها، وجرح العشرات، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها الأهالي في القطاع المحاصر.

مجزرة جديدة في تل الهوى

مع فجر اليوم، ارتكب الاحتلال مجزرة مروّعة باستهداف عمارة العشي في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا وسقوط عدد من الجرحى، بينهم نساء وأطفال، وسط استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

استهداف منازل ومراكز مدنية

وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان. كما استشهد 3 مواطنين في محيط مدرسة الصبرة جنوبي المدينة، وفلسطيني آخر بقصف طائرة مسيّرة قرب مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال القطاع. كما أصيب 57 فلسطينيًا من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال في شمال القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل استهداف المدنيين الساعين خلف فتات الطعام.

استهداف خيام النازحين

في وسط القطاع، أصيب 5 مواطنين في قصف استهدف خيام النازحين في دير البلح، بينما استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون في غارات متفرقة خلال اليوم المنصرم.

جنوب القطاع.. مزيد من الشهداء والمآسي

وفي خان يونس، استشهد 16 فلسطينيًا في قصف استهدف عدة مناطق، بينهم عدد من طالبي المساعدات. كما وصل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى المستشفيات إثر إطلاق نار مباشر من جيش الاحتلال، في منطقة موراج جنوب المدينة.

وفي جنوب الشالية الألماني، في منطقة مواصي خان يونس، أصيب 4 فلسطينيين بقصف استهدف خيمة للنازحين، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه بحر مواصي رفح، بالتزامن مع قصف بري على منطقة الشاكوش غرب رفح جنوب قطاع غزة.

الحصيلة الكارثية للعدوان

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 63,557 شهيدًا، وأكثر من 160,660 جريحًا، في ظل استمرار العدوان الذي لم يترك حجرًا ولا بشرًا من دون استهداف.

كما بلغت حصيلة الشهداء، منذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس حتى اليوم، 11,426 شهيدًا، و48,619 مصابًا، فيما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش – وهم ضحايا استهداف أماكن توزيع المساعدات – إلى 2,294 شهيدًا، وأكثر من 16,839 جريحًا.

وسجّلت مستشفيات غزة، خلال 24 ساعة الماضية، 9 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 348 وفاة جراء الجوع، من ضمنهم 127 طفلًا.

