أنهى جندي من لواء "غولاني" حياته داخل قاعدة عسكرية ليرتفع عدد الجنود المنتحرين في جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 18 جنديًا، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء أمس الاثنين (1 أيلول 2025) العثور على جندي من لواء "غولاني" ميتًا صباح أمس شمال "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الجندي خدم في الكتيبة 12 من لواء غولاني لمدة عام ونصف، من بينها أيضًا في غزة، وفقًا لموقع "i24NEWS".

وفي أعقاب الحادث، فتحت شرطة التحقيقات العسكرية تحقيقًا، وأُبلغت عائلة الجندي.

وقال الجيش "الإسرائيلي" في بيان: "بعد انتهاء التحقيق، ستُحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة".

وبحسب الموقع، هذه هي حالة الانتحار الـ18 هذا العام في الجيش "الإسرائيلي".

وكان قد كشف الجيش "الإسرائيلي" عن بيانات الانتحار، بداية الشهر، حيث كانت هناك 21 حالة عام 2024، و17 حالة عام 2023، وفي عام 2022 كانت هناك 14 حالة.

