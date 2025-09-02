أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تظهر حُسن نية منذ بداية المفاوضات، وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على إيران.

وعلّق بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على إعلان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو استعداد بلاده للمحادثات المباشرة مع إيران، قائلًا: "إن طرح هذه الشروط دليل على عدم جدية وحسن النية في النهج الدبلوماسي. وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، يجب أن نضع دائمًا في الحسبان حقيقة أننا واجهنا عدوانًا من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في خضم عملية التفاوض؛ فلا يمكننا الحديث عن المستقبل من دون دراسة التجارب السابقة... كان هناك اتفاق نووي شامل، وانسحبت الولايات المتحدة منه من جانب واحد، من دون أي سبب أو عذر. وفي العملية التفاوضية الأخيرة، نفذ الكيان الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هجماته على إيران ومنشآتها النووية".

أضاف بقائي: "إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي رحب فيه ببدء تفعيل آلية الزناد ووصفه هذا الإجراء بأنه إجراء يتماشى والأمر الرئاسي للرئيس الأميركي، يُظهر أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض ضغوط غير قانونية على إيران، منذ وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض".

وردًا عن سؤال، لفت بقائي إلى أن الولايات المتحدة عرقلت العملية الدبلوماسية مرتين أو ثلاث مرات، على الأقل خلال السنوات العشر الماضي، ولم تظهر حسنة النية منذ بداية المفاوضات.

وبخصوص تحرك الدول الأوروبية الثلاث في بدء عملية آلية الزناد، قال بقائي: "عندما تتحدث الدول الأوروبية الثلاث، ومعها وزير الخارجية الأميركي، عن خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب سؤالهم عن أي خطة عمل مشتركة تتحدثون؟ إنهم يتهمون إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.. فلا يحق بأي حال من الأحوال للأطراف التي فشلت في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة أن تتهم إيران بالتقاعس في تنفيذها.. كان إجراء إيران هو تقليص التزاماتها القانونية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف بقائي: "مع الأسف، عندما يتحدثون عن الدبلوماسية، فإن ما يقصدونه هو إجبار إيران على قبول مطالبهم الأحادية والمتطرفة.. الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، والتي كانت في السابق وسيطًا وميسرًا في المفاوضات المؤدّية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، قلصت دورها الآن إلى مجرد وسيط لإتاحة الفرصة لإيران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.. لقد كان تصريح وزير الخارجية الأميركي فاضحًا".

وخلال مؤتمره الصحافي، قدّم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعازيه للشعبين اليمني والفلسطيني، قائلًا: "استشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء اليمنيين، خلال العدوان العسكري الصهيوني الأخير، يُعدّ جريمةً واضحةً وانتهاكًا لجميع مبادئ القانون الدولي. وتزامن هذا العمل العدواني مع تصاعد الإبادة الجماعية في غزّة".

أضاف بقائي: "نشهد استشهاد الشعب الفلسطيني في طوابير الطعام جوعًا وعطشًا. الإحصائيات صادمة، فقد استشهد ما يقرب من 2500 شخص في طوابير الطعام. ومع الأسف، فشلت الأمم المتحدة في اتّخاذ أي إجراء فعّال لوقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة بحق مجرمي الحرب بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. لكنّ وسائل الإعلام والصحفيين كانوا في طليعة أداء مهمتهم. لم تنشر أكثر من 250 وسيلة إعلامية دولية صفحاتها الأولى، في يوم أمس، معبّرة بذلك عن استياء المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية في غزّة".

