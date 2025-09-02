خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مخطّط ترامب لجنوب لبنان: إعلام الوصاية "يبشّر" بالأموال ويغفل التهجير

عين على العدو

عين على العدو

"معاريف": الجيش "الإسرائيلي" يستعد لاحتلال غزة وحماس جاهزة للمواجهة 

2025-09-02 12:39
62

أشار الكاتب في صحيفة "معاريف" الصهيونية آفي أشكنازي إلى أنّه صباح اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025) سيبدأ ستون ألف جندي احتياط بالامتثال، للانضمام إلى 70 ألفًا موجودين أصلًا في الخدمة الاحتياطية بعد أن تلقوا تمديدًا لأمر التجنيد الأصلي بأربعين يومًا إضافيًا، لافتًا إلى أن "الجيش "الإسرائيلي"  يستعد لاحتلال مدينة غزّة للمرة الثانية في حرب (عدوان) "السيوف الحديدية"، وفي المرة السابقة دفع الجيش ثمنًا باهظًا: مئة قتيل وعشرات الجرحى.

وأضاف: في الجيش يقدّرون أن القتال داخل مدينة غزّة قد يكون معقّدًا. أولًا، يدور الحديث عن منطقة حضرية مكتظة ذات شبكات أنفاق واسعة ومتشعّبَة تحت الأرض، وفوقها مبانٍ شاهقة. ثانيًا، حماس استعدت منذ أشهر لقدوم الجيش "الإسرائيلي"، حيث زرعت عبوات ناسفة على المحاور، وفخّخت مباني وأنفاقًا، وجهزت كمائن، ونشرت قناصة وفرقًا مضادة للدروع، مشيرًا إلى أنّ الجيش سيضطر للعمل بحذر شديد مع هامش أمان واسع خشية المساس بالأسرى، ما سيفرض عليه تقليل استخدام المدفعية والقصف الجوي المكثف، والاعتماد أكثر على الأسلحة الدقيقة.

وأردف أشكنازي: "في الجيش "الإسرائيلي" يخططون للتحرك على مرحلتين: تطويق المدينة وإخراج السكان منها، ثمّ دخول الفرق إلى داخلها. العملية ستستمر أشهرًا، لا أيامًا ولا أسابيع. في ظل كلّ ذلك، هناك خلاف بين المستوى العسكري من جهة ورئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة من جهة أخرى، لافتًا إلى أنّه "في المؤسسة الأمنية يعتقدون جميعًا بوجوب استنفاد المفاوضات قبل دخول مدينة غزّة. وثانيًا، بدأ المزيد من جنود الاحتياط وضباط الجيش يطرحون سؤالًا: ماذا بعد مدينة غزّة؟ أي مناورة إعلامية سيطلق رئيس الحكومة؟ فهو سبق وأصرّ على رفح وخان يونس، وعلى جباليا وبيت حانون، ثمّ عاد إلى رفح وخان يونس وجباليا. وهناك مناطق مثل حيّ الزيتون احتُلّت سبع مرات، وبيت حانون ست مرات، أما جباليا فقد توقفوا عن عدّ مرات السيطرة عليها".

وختم الكاتب الصهيوني بالقول: الجيش "الإسرائيلي" يستعد لدخول غزّة واحتلالها للمرة الثانية، فهل سينجح في تغيير الواقع وتحقيق صورة النصر؟ على الأرجح لا. لماذا؟ للسبب البسيط: في كانون الأول/ديسمبر 2023 أشعلوا شمعدان الحانوكا (عيد الأنوار) في ساحة فلسطين بغزّة. بعد أسبوع، أخذ المتحدث باسم الجيش الصحفيين إلى أقبية مستشفى الشفاء، وفي كلّ العالم بثوا مشاهد تفجير مبنى برلمان حماس في غزّة. الآن ببساطة سيكون من الصعب العثور على موقع مناسب لـصورة النصر".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة
عين على العدو منذ ساعة
تهديدات كبيرة أمام
تهديدات كبيرة أمام "إسرائيل": أميركا و"الكابينت"
عين على العدو منذ ساعة
جيش الاحتلال قلق..
جيش الاحتلال قلق.. "منظمات الجريمة" استولت على مخازن أسلحة "كاسرة للتوازن"!
عين على العدو منذ 3 ساعات
"معاريف": الجيش "الإسرائيلي" يستعد لاحتلال غزة وحماس جاهزة للمواجهة 
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الديلمي لـ
الديلمي لـ"العهد": استشهاد قادة الدولة تأكيد على وحدة الجبهة الداخلية 
خاص العهد منذ 57 دقيقة
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
لبنان منذ ساعة
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة
عين على العدو منذ ساعة
تهديدات كبيرة أمام
تهديدات كبيرة أمام "إسرائيل": أميركا و"الكابينت"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة