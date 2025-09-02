اختتمت كشافة الإمام المهدي "عج" – فوج الإمام العسكري (ع) في بلدة النبيّ شيث، سلسلة من الدورات الصيفية التربوية والكشفية، وسط أجواء من التفاعل والحيوية، مستهدفة الفئات العمرية بين 5 و16 عامًا.

وشملت الأنشطة:

- دورة الشهيد علي حبيب الموسوي للفئة 13 – 16 سنة،

- دورة الشهيد بلال عبد الله أيوب للفئة 8 – 12 سنة،

- كرمس البراعم للفئة 5 – 7 سنوات.

وقد نُظّمت الدورات على ملعب البلدة، وتركّزت على تنمية المهارات التربوية والكشفية، وسط تفاعل لافت من المشاركين والفتيان، الذين تنافسوا في لعبة كرة القدم وأنشطة كشفية وثقافية، وتميّزت الأجواء بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي والجمهور.

كما تم تقديم جوائز للمراكز الأولى والثانية في كلّ من الدورات وكرمس البراعم، وسط أجواء رياضية مميزة.

وأكد القائمون على النشاط أنّ هذه المبادرات تأتي في سياق تنمية المهارات الجسدية والروحية والاجتماعية للأطفال والناشئة، ضمن إطار الأنشطة الصيفية التي تنظمها الكشافة سنويًا تحت شعار "صيفك أحلى مع النشاطات الصيفية".

