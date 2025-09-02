خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة

2025-09-02 15:32
أشار معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13" ألون بن ديفيد، في معرض تعليقه على جلسة "الكابينت" وقرار تجنيد احتياط لاحتلال غزّة، إلى "أنّهم يقدرون في الجيش "الإسرائيلي"  أن احتلال وتطهير مدينة غزّة سيستمر سنة وسيكبّد الجيش مزيدًا من القتلى".

وأضاف: "كان من المُسلَمات في الجيش "الإسرائيلي"، وقد تبلور ذلك طوال سنوات، أنه لا يمكن أن يفرض على رئيس الأركان الخروج إلى حرب أو إلى عملية لا يؤمن بها، وكما يبدو هذه المسلمة أصبحت الآن تخضع للاختبار، فرئيس الأركان لا يؤمن بهذه العملية وكل قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهم قالوا ببساطة إن ذلك سيعرض "المخطوفين" (الأسرى) للخطر، ولن يؤدي إلى الحسم".

وأردف بن ديفيد: "اليوم الثلاثاء هو يوم تجنيد 60 ألف جندي احتياط تمت دعوتهم بالأمر 8، ونحن سنرى غدًا النتائج الحقيقية، كم من الستين ألفًا يؤمنون بهذه العملية، كم العدد الذي سيمتثل"، آملًا أنّ "يكشف الجيش عن هذه المعطيات، وهو بشكل عام لا يتردّد في توزيعها، لكن غدًا هو استفتاء حقيقي حول عدد جنود الاحتياط في الجيش الذين يؤمنون بعملية احتلال مدينة غزّة".

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
