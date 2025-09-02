تستمر خروقات العدو الصهيوني للأراضي اللبنانية جنوبًا، حيث ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على الوزاني، فيما ألقت محلقة مناشير تحريضية في رب الثلاثين في المكان الذي استُهدفت فيه جرافة أمس الاثنين (1 أيلول).

وكانت قد تقدمت دبابتا ميركافا وآلية عسكرية "إسرائيلية" من موقع جبل بلاط المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الرأس.

وقد توجه الجيش اللبناني بآليتين و "فان" إلى المنطقة لتوثيق الخرق "الإسرائيلي" وما زالوا موجودين في المنطقة.

