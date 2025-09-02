خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الديلمي لـ"العهد": استشهاد قادة الدولة تأكيد على وحدة الجبهة الداخلية 

لبنان

قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
لبنان

قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير

2025-09-02 15:33
59

تستمر خروقات العدو الصهيوني للأراضي اللبنانية جنوبًا، حيث ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على الوزاني، فيما ألقت محلقة مناشير تحريضية في رب الثلاثين في المكان الذي استُهدفت فيه جرافة أمس الاثنين (1 أيلول). 

وكانت قد تقدمت دبابتا ميركافا وآلية عسكرية "إسرائيلية" من موقع جبل بلاط المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الرأس.

وقد توجه الجيش اللبناني بآليتين و "فان" إلى المنطقة لتوثيق الخرق "الإسرائيلي" وما زالوا موجودين في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
لبنان منذ ساعة
جشي: على الحكومة أن تحفظ ماء وجهها وتتراجع عن القرار الخطيئة
جشي: على الحكومة أن تحفظ ماء وجهها وتتراجع عن القرار الخطيئة
لبنان منذ ساعة
الشيخ الخطيب في تشييع سعدون حمادة: ثابتون في المقدمة للدفاع عن لبنان 
الشيخ الخطيب في تشييع سعدون حمادة: ثابتون في المقدمة للدفاع عن لبنان 
لبنان منذ ساعة
كشافة الإمام المهدي (عج) تختتم دورات صيفية مميزة في النبيّ شيث
كشافة الإمام المهدي (عج) تختتم دورات صيفية مميزة في النبيّ شيث
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الديلمي لـ
الديلمي لـ"العهد": استشهاد قادة الدولة تأكيد على وحدة الجبهة الداخلية 
خاص العهد منذ ساعة
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
قوة صهيونية مؤللة تتوغل في سهل مارون الرأس ومُسيّرة للعدو تُلقي المناشير
لبنان منذ ساعة
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة
عين على العدو منذ ساعة
تهديدات كبيرة أمام
تهديدات كبيرة أمام "إسرائيل": أميركا و"الكابينت"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة