حزب الله يُشيّع الشهيد المجاهد إبراهيم توبة في ميفدون
حزب الله يُشيّع الشهيد المجاهد إبراهيم توبة في ميفدون

2025-09-02 17:45
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة ميفدون الشهيد السعيد إبراهيم علي توبة في موكب حاشد ومهيب، بمشاركة شخصيات وفعاليات، وفد من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية - منطقة جبل عامل الثانية، عوائل الشهداء، وحشد كبير من الأهالي.

استُهِلَّت مراسم التشييع بتكريمٍ للشهيد، حيث تولَّت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية حمل النعش، أعقبها أداء قسم العهد والوفاء عند مدخل البلدة، ثم أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق بعدها موكب التشييع تتقدَّمه فرق من كشافة الإمام المهدي (عج)، فيجوب شوارع ميفدون؛ محمولًا على أكفّ رفاق الدرب، ومحاطًا بالقبضات المرفوعة والهتافات الولائية. 

وعند جبانة البلدة، وُوري الشهيد في الثرى إلى جانب إخوانه من الشهداء والمجاهدين.

لبنان حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية المقاومة الجنوب
