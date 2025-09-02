بحث وزير المالية، ياسين جابر، مع وفد من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبَين عن كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وحسن فضل الله، مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح "الهيئة العليا للإغاثة" والدفعتَيْن الأولى والثانية لـ"مجلس الجنوب"، لإعادة إصلاح ما تَضرَّر بفعل الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضاحية والجنوب.

وقال النائب عمار، بعد اللقاء: "كان موضوع اللقاء متعلِّق بالتعويضات على نتائج الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب خصوصًا. وقد تمنَّيْنا على معالي الوزير أنْ يكون هناك بند في مشروع قانون الموازنة بقيمة 100 مليون دولار ليغطّي إنشاء 100 مبنى من أصل 500 مبنى تعرَّضت للدمار وللأضرار الناشئة عن العدوان "الإسرائيلي"".

وأضاف: "كذلك، تناولنا أيضًا موضوع تداعيات الصرف الصحي والروائح الكريهة التي تصدر منها، دون معالجة على مستوى مطار بيروت الدولي، وعلى طريق بيروت ومدخلها".

وتابع قائلًا: "أكد الوزير جابر ضرورة معالجة هذا الأمر وصرف ما يمكن صرفه من أجل هذه المعالجة مع الجهات المعنية المختصَّة. أما بالنسبة إلى الضاحية الجنوبية والجنوب والأضرار التي لحقت بها، فقد أكّد الوزير جابر أيضًا أنّه ستتم معالجة هذا الموضوع مع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة ومع الوزارات المعنية".

