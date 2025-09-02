خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف هيئة أركان العدو وسفينة في البحر الأحمر

لبنان

جابر ووفد
لبنان

جابر ووفد "بلديات الضاحية" يبحثان إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان "الإسرائيلي"

2025-09-02 18:28
النائب عمار مرافقًا الوفد: اللقاء متعلِّق بالتعويضات على نتائج الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضاحية الجنوبية والجنوب خصوصًا.
55

بحث وزير المالية، ياسين جابر، مع وفد من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبَين عن كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وحسن فضل الله، مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح "الهيئة العليا للإغاثة" والدفعتَيْن الأولى والثانية لـ"مجلس الجنوب"، لإعادة إصلاح ما تَضرَّر بفعل الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضاحية والجنوب.

وقال النائب عمار، بعد اللقاء: "كان موضوع اللقاء متعلِّق بالتعويضات على نتائج الاعتداءات "الإسرائيلية" في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب خصوصًا. وقد تمنَّيْنا على معالي الوزير أنْ يكون هناك بند في مشروع قانون الموازنة بقيمة 100 مليون دولار ليغطّي إنشاء 100 مبنى من أصل 500 مبنى تعرَّضت للدمار وللأضرار الناشئة عن العدوان "الإسرائيلي"".

وأضاف: "كذلك، تناولنا أيضًا موضوع تداعيات الصرف الصحي والروائح الكريهة التي تصدر منها، دون معالجة على مستوى مطار بيروت الدولي، وعلى طريق بيروت ومدخلها". 

وتابع قائلًا: "أكد الوزير جابر ضرورة معالجة هذا الأمر وصرف ما يمكن صرفه من أجل هذه المعالجة مع الجهات المعنية المختصَّة. أما بالنسبة إلى الضاحية الجنوبية والجنوب والأضرار التي لحقت بها، فقد أكّد الوزير جابر أيضًا أنّه ستتم معالجة هذا الموضوع مع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة ومع الوزارات المعنية".

الكلمات المفتاحية
لبنان الضاحية الجنوبية الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: المقاومة نهج مستمر رغم كلّ الظلم والعدوان
الشيخ الخطيب: المقاومة نهج مستمر رغم كلّ الظلم والعدوان
لبنان منذ 4 ساعات
روابط التعليم الرسمي تطالب الحكومة بسلسلة رواتب جديدة 
روابط التعليم الرسمي تطالب الحكومة بسلسلة رواتب جديدة 
لبنان منذ 6 ساعات
جابر ووفد
جابر ووفد "بلديات الضاحية" يبحثان إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 6 ساعات
ناصر الدين يطلق
ناصر الدين يطلق "مبادرة كارول" لتطبيق معايير السلامة في الحضانات
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب: المقاومة نهج مستمر رغم كلّ الظلم والعدوان
الشيخ الخطيب: المقاومة نهج مستمر رغم كلّ الظلم والعدوان
لبنان منذ 4 ساعات
روابط التعليم الرسمي تطالب الحكومة بسلسلة رواتب جديدة 
روابط التعليم الرسمي تطالب الحكومة بسلسلة رواتب جديدة 
لبنان منذ 6 ساعات
جابر ووفد
جابر ووفد "بلديات الضاحية" يبحثان إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 6 ساعات
ناصر الدين يطلق
ناصر الدين يطلق "مبادرة كارول" لتطبيق معايير السلامة في الحضانات
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة