​​​​​أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة".

أوضحت، في بيان، أنّ "سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية نفّذ أربع عمليات عسكرية، بأربع طائرات مسيَّرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيَّرة نوع صماد4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء "أسدود" في فلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو "الإسرائيلي" في البحرين الأحمر والعربي، فقد كشفت القوات المسلحة اليمنية، أنّ "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (MSC ABY) لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو "الإسرائيلي" شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيَّرتين وصاروخ مجنّح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر بفضل الله وعونه".

وقالت القوات المسلحة اليمنية: "لقائدنا النبي الأكرم، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، في ذكرى ميلاده الشريف، نقول: نحن اليمانيون، يا رسول الله، أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس ومن ننصرك اليوم، وننصرك غدًا، على عهدك باقون، وله حافظون، وبه متمسكون وملتزمون. ماضون على خطاك. سائرون على نهجك. متحدون في دربك. لا نتراجع حين تراجع الآخرون، ولا نتخلى حين تخلوا، ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم، فأصبحوا خاسرين".

وأضافت: "نحيي ذكرى مولدك الشريف من موقع الجهاد المقدس والرباط الأسمى، دعمًا وإسنادًا لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار، وفتك بهم عدوهم قتلًا وتجويعًا، وخذلهم المتخاذلون، وتآمر عليهم العملاء، فلا نامت أعين الجبناء".

وفي الختام، أكّدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في إسنادها لقطاع غزة "حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

