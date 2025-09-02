أمهلت روابط التعليم الرسمي، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، الدولة بكامل مسؤوليها حتى نهاية العام الحالي لـ"إقرار الإصلاحات المتعلقة بدمج الملحقات بالراتب، وزيادة الأجر لحصة التعاقد ودمجها مع المثابرة وإعداد سلسلة رواتب جديدة"، محذرةً المعنيين بالقول: "وإلا سيكون لنا موقف آخر".

موقف الروابط جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور ممثليها، وتحدث باسم رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي حسين جواد، فطالب الحكومة "التي أدارت ظهرها إلى الأساتذة والمعلمين أن تبادر فورًا إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، تعيد للقطاع العام بأكمله قدراته الشرائية والعيش بكرامة"، مؤكدًا أنّه سيكون للروابط موقف في حال التلكؤ في إعداد السلسلة الجديدة.

وشدد جواد على أنّ "الروابط غير معنية بنصائح البنك الدولي، ولا صندوق النقد الدولي، ولا بأي جهة تحاول الالتفاف على حقوق المعلمين والأساتذة".

ودعت الروابط وزيرة التربية ريما كرامي إلى الحفاظ على المدرسة الرسمية "التي يحرص الأساتذة عليها"، مشددة على أنّ "الأساتذة ليسوا هواة تعطيل، وأنهم حريصون على المدرسة الرسمية واستمرارها، كما حرصهم بالمقابل على تحسين وضعهم المالي، كي يستطيعوا الاستمرار في العيش بكرامة".

الراوبط طالبت الدولة بتثبيت المتعاقدين وفقًا للحاجات، وضمن دراسة تعدّها المناطق التربوية والوزارة، وأكدت "حرصها على مستقبل الطلاب والبقاء وفيةً لحقوقهم".

