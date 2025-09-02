خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ترامب: لا أحد فعل لـ"إسرائيل" أكثر مما فعلتُه لها

2025-09-02 20:02
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنْ لا أحد فعل لـ"إسرائيل" أكثر مما فعله لها، بما في ذلك العدوان الصهيوني - الأميركي الأخير على إيران الذي استمرَّ 12 يومًا.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع "دايلي كولر" الإخباري الأميركي بُثَّت مساء الاثنين 1 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "حرب غزة تضرُّ بـ"إسرائيل" ممّا سيضطرّني إلى إنهائها"، معتبرًا أنّ ""تل أبيب" فقدت نفوذها وقدرتها السابقة على الضغط على الدوائر السياسية في واشنطن بسبب استمرار القتال في قطاع غزة".

وقال: "سيضطرّون (حكومة الاحتلال) إلى إنهاء هذه الحرب. "إسرائيل" (...) لا تكسب نفوذًا في عالم العلاقات العامة، وهذا يضرُّ بها".

وتابع الرئيس الأميركي قوله: ""إسرائيل" كانت أقوى جماعة ضغط رأيتها قبل 15 عامًا، وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس، والآن فقدت ذلك"، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أنّ الكيان الصهيوني يواصل، بدعم من إدارة ترامب، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلَّفت حتى الآن أكثر من 63,680 شهيدًا و160,934 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية غزة دونالد ترامب اميركا الحكومة الاسرائيلية
