قالت المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إنّ ""إسرائيل" قتلت من الصحافيين منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023 أكثر مما قُتِل منهم في الحربَيْن العالميتين الأولى والثانية".

وذكَرت ألبانيزي، في منشور على منصة "أكس"، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/أكتوبر2023 شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد الصحافيين الذين قُتلوا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "عدد الصحافيين الذين قُتلوا على يد القوات "الإسرائيلية" خلال هذا "الصراع" يفوق بكثير الأعداد المسجَّلة في عديدٍ من النزاعات الكبرى في التاريخ الحديث".

وأوضحت: "تجاوز عدد القتلى الصحافيين في هذه الفترة ما سجّلته الحرب الأهلية الأميركية، والحربان العالميتان الأولى والثانية، بالإضافة إلى الحرب الكورية، وحرب فيتنام التي شملت كمبوديا ولاوس".

كما تفوَّق هذا الرقم على ما شهدته حروب يوغوسلافيا السابقة خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة؛ بما فيها حرب أفغانستان التي تلت هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

ويشنُّ كيان الاحتلال حربًا ممنهجة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الصحافيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في القطاع، مما أدّى إلى استشهاد 247 صحافيًّا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأمس الاثنين، أطلقت المئات من وسائل الإعلام من 50 دولة، حملة تندد بقتل "إسرائيل" صحافيين فلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب بمعاقبتها على جرائمها.

وانطلقت الحملة الإعلامية بمبادرة من منظمتَي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" اللتَين وضعتا شريطًا أسود على الصفحة الرئيسة لموقعَيْهما الإلكترونيين.

ونشرت صحف، بينها "لومانيتيه" و"بوبليكو" و"لا ليبر"، رسالة على خلفية سوداء على صفحاتها الأولى جاء فيها أنّه "بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش "الإسرائيلي" الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث".

وبدعم أميركي، يرتكب الكيان الصهيوني، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافّة وأوامر "محكمة العدل الدولية" بوقفها.

وخلَّفت هذه الإبادة أكثر من 63,680 شهيدًا و160,934 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الكلمات المفتاحية