خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شي جين بينغ يلتقي بزشكيان.. دعم لإيران في استخدام الطاقة النووية وتعميق للتعاون 

عين على العدو

نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
عين على العدو

نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة

2025-09-02 20:13
38

أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، بأنّ "نحو 350 من جنود الاحتياط في جيش العدو "الإسرائيلي" وقّعوا على بيان يعارض قرار الكابينت باحتلال مدينة غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025".

وقال أحد جنود الاحتياط وعضو منظمة "جنود من أجل المخطوفين" رون فاينر: "القرار بالخروج في عملية لاحتلال نهائي لغزة غير قانوني على الإطلاق، ويعرض "المخطوفين" والجنود و"المدنيين" للخطر"، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ الموقعين أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بخدمة الاحتياط إذا تم استدعاؤهم، وأنهم لن يستجيبوا لأوامر رقم 8 التي ستُرسل، موضحًا أنّه لا يوجد أي مبرر عملياتي أو أمني لخطوة احتلال غزة، وقال: "يدور الحديث عن خطوة سياسية، ساخرة وخطيرة، تهدف لخدمة أقلية متطرفة وليس أمن "مواطني إسرائيل"".

وأشار فاينر إلى أنّ رئيس الأركان، ورئيس مجلس "الأمن القومي"، وكبار المسؤولين العسكريين السابقين والحاليين يقولون بصراحة، إنّ هذه العملية ستعرض الأسرى للخطر، كما أنّ الأمر يشكل فخ موت للجنود، وحذّر أيضًا من "تأثير العملية في سكان القطاع وتفاقم الوضع الإنساني فيه"، ودعا الشخصيات العامة لتأييد موقفه.

وقال دور مناحيم، أيضًا من أفراد الاحتياط: "القيم نفسها التي دفعتنا لمغادرة منازلنا وعائلاتنا في 7 أكتوبر تُوجِّهنا الآن لنقول كفى". وأضاف: "نحن من تولى المسؤولية عن حماية الدولة وأمنها. حكومة "إسرائيل بقيادة نتنياهو، بن غفير وسموتريتش لم تتحمل حتى اليوم المسؤولية عن 7 أكتوبر. هذه الحكومة لا تهتم بأمن الدولة بل بالسعي لتقويضه". وتابع: "الواقع الحالي يفرض علينا إيقاف استمرار الحرب. حان الوقت لخدمة الدولة وليس حكومة تهدر مستقبلنا جميعًا".

في المقابل، أعلن أفراد الاحتياط أنهم سيقيمون مخيم احتجاج أمام "الكريا" في "تل أبيب"، بهدف دعوة وزير الحرب يسرائيل كاتس وأعضاء الكابينت لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب. ووفقًا للإعلان، سيُقام المخيم من الخميس إلى السبت في نهاية الأسبوع المقبل، 11-13 أيلول/سبتمبر.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
عين على العدو منذ 4 ساعات
"القناة 13": تكلفة احتلال غزة مرتفعة وقتال لمدة سنة
عين على العدو منذ 9 ساعات
تهديدات كبيرة أمام
تهديدات كبيرة أمام "إسرائيل": أميركا و"الكابينت"
عين على العدو منذ 9 ساعات
جيش الاحتلال قلق..
جيش الاحتلال قلق.. "منظمات الجريمة" استولت على مخازن أسلحة "كاسرة للتوازن"!
عين على العدو منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
بزشكيان:
بزشكيان: "الوكالة الدولية الذرية" لم تتصرّف مع إيران بنزاهة 
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات
الخارجية الإيرانية: ادعاءات "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث لا تغيّر الحقائق 
إيران منذ 3 ساعات
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
نحو 350 من جنود احتياط العدو وقّعوا على بيان ضد احتلال مدينة غزة
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقرّرة أممية:
مقرّرة أممية: "إسرائيل" قتلت من الصحافيين أكثر مما قتلت منهم الحربان العالميتان 
فلسطين منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة